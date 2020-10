HSG Bochum begrüßt Erstsemester via virtuellem Rundgang

Bochum. Weil die HSG Bochum Erstsemester nicht persönlich begrüßen kann, gibt es einen virtuellen Rundgang. Der kommt nah ran an den echten Besuch.

Für die ersten Studienanfänger der Bochumer Hochschule für Gesundheit (HSG) hat am Montag (5. Oktober) das neue Semester gestartet. Wegen Corona werden die Erstsemester in diesem Jahr digital begrüßt und in die jeweiligen Orientierungsangebote im Laufe des Oktobers eingeführt, teilt die HSG mit.

„Vieles wird digital beziehungsweise virtuell stattfinden, so wie diese Orientierungswoche. Seien sie aber sicher, dass – wo immer es möglich und zulässig ist – wir dafür Sorge tragen werden, dass ein persönlicher Kontakt zwischen Studierenden und mit der Hochschule ermöglicht wird“, sagt HSG-Präsident Prof. Christian Timmreck in seiner Videobotschaft an die Studierenden.

Virtueller Rundgang durch die Hochschule für Gesundheit Bochum

Integriert in einen virtuellen 360-Grad-Rundgang durch die Hochschule auf dem Gesundheitscampus werden die Erstsemester und Studierenden der Hochschule im Atrium begrüßt und in die Angebote der Orientierungswoche eingeführt. In dem virtuellen Raum, der mit und ohne VR-Brille am Smartphone oder Rechner abrufbar ist, können die Studierenden unter anderem Video-Grüße anklicken. Der Rundgang startet hier.

