Hotelgast unter Verdacht: Dachziegel aus Fenster geworfen

Bochum. Aus den vierten Stock eines Hotels in Bochum soll ein 29-Jähriger einen Dachziegel geworfen haben. Er schlug auf dem Gehweg auf.

Ein Hotelgast (29) soll in der Bochumer Innenstadt aus dem Fenster seines Zimmers im vierten Stock einen Dachziegel auf den Gehweg geworfen haben. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Fall bereits am 27. Juni (Dienstag) gegen 19.40 Uhr im Kolpinghaus an der Maximilian-Kolbe-Straße 14. Eine Mitarbeiterin des Hotels verständigte die Polizei. Die Beamten schauten in dem Zimmer, aus dem der Ziegel geflogen sein soll, nach und trafen dort auf den Mieter. Er schweigt.

Polizei Bochum sucht eine Fußgängerin

Verletzt wurde niemand. Auch Fahrzeuge wurden nicht beschädigt.

Die Polizei sucht jetzt eine Fußgängerin, die zur Tatzeit an der Max-Kolbe-Straße unterwegs war. Sie möge sich unter 0234 909 5206 melden.

