Hoher Schaden nach Unfall auf Supermarkt-Parkplatz in Bochum

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Bochum-Grumme kam es zu einem Unfall mit hohem Sachschaden.

Bochum Mehrfach hat ein Bochumer auf einem Parkplatz ein anderes Fahrzeug gerammt. Laut Polizei könnte es sich um einen medizinischen Notfall handeln.

Ein verletzter Autofahrer sowie rund 44.000 Euro Sachschaden – das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstagmittag, 6. Februar, in Bochum-Grumme zugetragen hat.

Nach bisherigem Ermittlungsstand war ein 70-jähriger Bochumer gegen 12.50 Uhr mit seinem Auto auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Castroper Straße 202 unterwegs. Dort parkte der Mann laut Polizeibericht seinen Wagen in einer freien Parklücke, kollidierte währenddessen jedoch mehrfach mit einem weiteren geparkten Auto. Als der Mann anschließend aus seinem Pkw ausstieg, soll er geschwankt und einen desorientierten Eindruck gemacht haben, sodass die Rettungskräfte laut Polizei „erste Anhaltspunkte für einen möglichen internistischen Notfall in Betracht zogen“.

Der Mann wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

