Hoher Sachschaden nach Unfall - Polizei sucht Zeugen

Zwei Verletzte, zwei nicht mehr fahrbereite Autos und rund 25.000 Euro Sachschaden - das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntagmittag, 27. August, in Bochum-Grumme ereignet hat. Es werden Zeugen gesucht.

Unklare Situation in Bochum

Ein 58-jähriger Autofahrer aus Hürth war gegen 13 Uhr auf der Castroper Straße in Fahrtrichtung Harpener Hellweg unterwegs. In Höhe der Einmündung zum Quellenweg wollte er laut Polizei nach links in diesen abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 23-jähriger Bochumer mit seinem Pkw die Castroper Straße in Richtung Stadtmitte. Im Kreuzungsbereich der beiden Straßen kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 23-jährige Bochumer erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Beifahrerin (14, aus Hürth) des 58-Jährigen zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von rund 25.000 Euro. Derzeit ist nicht klar, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Sowohl der 58-jährige Hürther als auch der 23-jährige Bochumer geben an, dass sie bei Grünlicht gefahren seien. Aus diesem Grund bittet die Polizei Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sich unter 0234 909-5206 zu melden.

