Hohe Auszeichnung für Bochumer Wissenschaftler Rolf Bracke

Aachen/Bochum. Der Hochschullehrer Rolf Bracke erhält in Aachen das Bundesverdienstkreuz. Auszeichnung ehrt seine Verdienste um die Geothermie.

Im Aachener Rathaus erhielt der Bochumer Rolf Bracke heute (25.) das Bundesverdienstkreuz aus den Händen des Aachener Oberbürgermeisters Marcel Philipp. Der Hochschullehrer Bracke wird damit für seine Forschung zur Geothermie geehrt und für die Impulse, die er dafür am Standort NRW setzen konnte, indem er Akteure aus der Wissenschaft und der Wirtschaft sowie der Gesellschaft und der Politik vernetzte. Bracke war 2006 der Gründer des Internationalen Geothermiezentrums GZB in Bochum.

Vom Kohlebergbau zum Wärmebergbau

Unter dem Motto „Vom Kohlebergbau zum Wärmebergbau“ hat er Wege aufgezeigt, vorhandene Kompetenzen in der Steinkohle-Zulieferindustrie für neue Anwendungen in der nachhaltigen Energiewirtschaft zu nutzen und so den Strukturwandel im Ruhrgebiet zu gestalten. „Rolf Bracke hat im Bereich der Erdwärme als nachhaltige, klimaschonende Energiequelle Wesentliches für die anstehende Energiewende und für die Sicherung der zukünftigen notwendigen Wärmeversorgung unseres Landes geleistet und damit Weichen für die Zukunft gestellt“, sagte der Laudator der Verleihung Jürgen Bock, Präsident der Hochschule Bochum.

Bracke ist auch Gründungsdirektor der neuen Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geothermie, kurz Fraunhofer IEG, die Anfang 2020 ihre Arbeit zur Energiewende an zugleich sieben Standorten – unter anderem Aachen und Bochum – in Deutschland aufgenommen hat und in die das Internationale Geothermiezentrum Bochum GZB integriert wurde. Der 58-Jährige wohnt in Aachen, ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.

