Bochum. Die Ruhr-Universität Bochum will Menschen helfen, ihre Höhenangst zu besiegen. Das soll innerhalb von sechs Wochen gelingen.

Auch die schönste Aussicht bringt Menschen mit Höhenangst nicht dazu, den Förderturm des Deutschen Bergbaumuseums zu besteigen. Aber gegen die Angst kann man etwas tun: In nur fünf Terminen binnen sechs Wochen können Interessierte ihre Höhenangst besiegen. Beray Macit vom Forschungs- und Behandlungszentrum für psychische Gesundheit an der Ruhr-Universität in Bochum bietet die Behandlung im Rahmen einer Studie im Sonderforschungsbereich „Extinktionslernen“ an.

Teilnehmen können alle zwischen 18 und 65 Jahren, denen große Höhen Angst machen. „Wir vermuten, dass es bei Höhenangst eine große Dunkelziffer gibt“, erklärt Macit. „Denn Betroffene können die angstauslösenden Situationen im Alltag meist gut vermeiden, sodass der Leidensdruck nicht so groß ist wie bei anderen Phobien“. Dennoch lohne es sich, etwas gegen die Angst zu unternehmen, meint die Therapeutin. Bei Aktivitäten in der Freizeit und mit Freunden seien Menschen mit Höhenangst vielfach ausgeschlossen.

Höhenangst besiegen: Diese Voraussetzung müssen Teilnehmende erfüllen

Teilnehmende der Studie müssen über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen und Termine in Bochum wahrnehmen können. Der erste Termin ist ein etwa 20-minütiges Telefonat, in dem die Eignung der Interessierten für die Studie geprüft wird. Die folgenden vier Termine vor Ort beinhalten unter anderem das Ausfüllen von Fragebögen, Computeraufgaben und Diagnostik durch das Therapieteam, eine Konfrontationstherapie sowie Nachmessungen und eine Nachuntersuchung einen Monat später.

Die Teilnahme an der Studie, die über sechs Wochen läuft, wird mit 100 Euro Aufwandsentschädigung vergütet. Die Studie läuft in Kooperation mit dem Deutschen Bergbaumuseum.

Wer mitmachen möchte, kann sich unter Tel. 0151 15 53 72 81 oder per Mail an hoehenangst-bewaeltigen@ruhr-uni-bochum.de informieren und anmelden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum