Hochzeit 2023: Die WAZ sucht Brautpaare aus Bochum

2023 stehen in Bochum viele Hochzeiten an. Die WAZ Bochum möchte Paare begleiten, die vor den Traualtar treten.

Bochum. In Bochum gibt es 2023 viele Hochzeiten. Wir suchen Paare, die heiraten. Als kleines Geschenk erhalten sie Fotos, die unsere Fotografen machen.

Der Traukalender der Stadt ist gut gefüllt, 2023 stehen in Bochum viele Hochzeiten an. Die Redaktion der WAZ Bochum sucht Paare, die sich in den kommenden Monaten das Ja-Wort geben.

In einer Hochzeitsserie möchten wir die künftigen Ehepaare vorstellen und fragen: Wie haben Sie sich kennengelernt? Was waren die Beweggründe für die Hochzeit? Welche Pläne haben Sie für die Zukunft?

Die WAZ stellt Brautpaare vor: Als Dankeschön gibt es ein Foto unserer Fotografen

Gerne würden wir uns im Vorfeld für ein kurzes Interview mit Ihnen verabreden. Nach der standesamtlichen Trauung machen unsere Fotografin oder unser Fotograf auch Bilder von Ihnen, die wir Ihnen als Dankeschön gedruckt und in digitaler Form zur Verfügung stellen.

Interessierte Paare können sich unter redaktion.bochum@waz.de (Betreff „Hochzeitsserie“) bei uns melden. Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften!

