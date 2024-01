So sah es am 27. Dezember in Bochum-Stiepel aus. Aktuell steigt der Wasserstand in der Ruhr weiter.

Bochum Die Ruhr in Bochum steigt durch den Dauerregen weiterhin an. Unsere Grafik zeigt die aktuelle Entwicklung des Pegels an der Messstelle.

Der Pegel der Ruhr in Bochum steigt weiter. Am Donnerstag ist an der relevanten Messstelle in Hattingen eine Höhe von 5,66 Metern erreicht worden. Die Daten stammen vom Ruhrverband und werden mehrmals täglich aktualisiert.

Hier finden Sie den aktuellen Pegelstand der Ruhr

