Hochwasser: Die Stadt Bochum unterstützt zahlreiche Vereine

Bochum. Nach dem Hochwasser sei auch die Unterstützung der Vereine wichtig, betont der Bochumer SPD-Vorsitzende Yüksel. Und lobt die Hilfe der Stadt.

„Die Landesregierung lässt die Vereine im Stich“, kommentiert SPD-MdL Serdar Yüksel die Soforthilfen für Betroffene der Unwetterkatastrophe. Es sei zwar richtig, möglichst viele Menschen, Betriebe und Kommunen unbürokratisch zu unterstützen. „Warum aber ausgerechnet die Vereine außen vor bleiben sollen und keine Anträge stellen können, ist mir ein Rätsel.“

Landesmittel für vier Gruppen

Am 22. Juli habe das Land genau das jedoch beschlossen. Rund 200 Millionen Euro stellt es für vier Gruppen zur Verfügung: Bürger, gewerbliche Wirtschaft und freie Berufe, Landwirte und forstwirtschaftliche Betriebe sowie Kommunen. Auf der Internetseite der Landesregierung stehen die Anträge zum Download bereit, auch ein Bürgertelefon ist geschaltet. „Allein in Dahlhausen haben sechs Vereine fast alles verloren. Und das sind nur wenige Beispiele für das, was im ganzen Land passiert ist. Ihnen jetzt keine Landesmittel in Aussicht zu stellen, ist ein zusätzlicher Schlag ins Gesicht der Menschen, die seit Tagen um die Zukunft ihrer Vereine kämpfen“, erklärt der Landtagsabgeordnete und Bochumer SPD-Vorsitzende Serdar Yüksel.

Stadt Bochum unterstützt Vereine

Dass die Stadt Bochum den Vereinen über die Bezirke finanzielle Mittel bereit stellt, sei dagegen ein richtiges und wichtiges Zeichen. „Das Hochwasser hat den Vereinen so vieles genommen. Was geblieben ist, ist die Hoffnung auf eine Zukunft nach einem geordneten Wiederaufbau. Politisch müssen wir dafür sorgen, dass dies schnell und unkompliziert erfolgen kann.“ Die Stadt stellt den Bezirken (vor allem Ost und Südwest sind betroffen) umgehend 150.000 Euro für schnelle und kurzfristige Infrastrukturmaßnahmen und unter anderem für die Unterstützung der Vereine bereit“, so Oberbürgermeister Thomas Eiskirch. „Sie wissen vor Ort am besten, wo der Schuh drückt.“

Treffen der Stadt mit Vereinen

In der Bezirksverwaltungsstelle Bochum-Südwest fand kürzlich ein reger Austausch zwischen Stadt und Vereinen dazu statt – geprägt von den Schilderungen der Zerstörungen, Schäden und Verwüstungen, die das Hochwasser hinterlassen hat. Vom Angelverein ASV bis Reit- und Fahrverein Bochum Werne.

Die Spendenbereitschaft ist hoch, aber die Vereine brauchen das Geld aus der Soforthilfe, so die Stadt. Auch bei der Beantragung der Hilfe unterstütze sie schnell und unkompliziert. Das Formular zur Soforthilfe findet sich im Internet unter www.land.nrw/de/soforthilfe und kann an die E-Mail-Adresse Soforthilfeantrag@bochum.de oder per Post an die Stadt Bochum, Bezirksverwaltungsstelle Bochum Südwest, Hattinger Straße 389, 44795 Bochum geschickt werden, dort werden die Anträge für alle gebündelt bearbeitet. Die Hilfe werde dann umgehend ausgezahlt. In ein paar Wochen soll es ein erneutes Treffen der Beteiligten geben.

Bochumer Vereine hoffen auf Spenden

Hier die Liste der Bochumer Vereine, die dringend Spenden, Hilfe und Unterstützung brauchen (Verwendungszweck „Hochwasserschäden“): ASV-Angelverein, Sparkasse Bochum IBAN: DE38430500010045304326; DLRG Linden-Dahlhausen e.V., Sparkasse Bochum IBAN: DE70430500010040400400; DLRG Bochum-Süd e.V., Sparkasse Bochum IBAN: DE05430500010048301444; IFAK e.V. – Verein für multikulturelle Kinder- u. Jugendhilfe, Bank für Sozialwirtschaft Köln IBAN: DE24370205000007022500; Kindertagesstätte Lummerland e.V., Volksbank Sprockhövel IBAN DE98 4526 1547 0116 8884 00; Kleingartenanlage Am Neggenborn e.V., Sparkasse Bochum IBAN DE04 4305 0001 0034 3019 37; LDSV – Linden-Dahlhauser Schwimmverein e.V., Sparkasse Bochum IBAN: DE35430500010045300597; Linden-Dahlhauser Kanuclub e.V., Sparkasse Bochum IBAN: DE13430500010045300605; Reit- und Fahrverein Werne e.V., Sparkasse Bochum IBAN: DE12 4305 0001 0009 305475; Ruhrlandbühne, Sparkasse Bochum IBAN: DE56430500010045301868; Wasserfreunde Ruhrmühle e.V., Sparkasse Bochum IBAN: DE42430500010045301538

