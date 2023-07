Bochum. Vom Jahrhunderthochwasser waren Bochum und die Umgebung betroffen. Betriebe wurden entschädigt. Immer noch können Ansprüche angemeldet werden.

Zwei Jahre her ist das Jahrhunderthochwasser. Auch Bochum und die umliegenden Städte waren davon betroffen. Zahlreiche Betriebe vor allem im Ruhrtal wurden in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli überflutet.

Jahrhunderthochwasser: 500 Betriebe in und um Bochum haben IHK kontaktiert

Ihnen hat die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittleres Ruhrgebiet mit Sitz in Bochum nach eigenen Angaben beigestanden. „Insgesamt haben fast 500 Gewerbetreibende den Kontakt zu uns gesucht“, sagt Lea Wegmann von der IHK. 14 Mal habe die IHK bei der Beantragung von Hilfen geholfen, die Hälfte ist mittlerweile bewilligt, Entschädigungen in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro sind seitdem geflossen.

„Wir mussten in vielen Fällen Anträge nachbessern oder Folgehilfen beantragen, auch weil sich die Förderregeln geändert haben“, sagt Julian Mikulik, der zusammen mit Lea Wegmann die IHK-Beratung koordiniert. Und noch immer beschäftigt die IHK das Jahrhunderthochwasser. „Die Herausforderung liegt tatsächlich in der Belegbarkeit der Schäden, vor allem, weil das Ereignis mittlerweile zwei Jahre zurückliegt“, so Wegmann. Am Anfang sei es unglaublich schwierig gewesen, überhaupt passende Sachverständige zu finden, die die Schäden in Augenschein nehmen konnten.

Land NRW hat die Antragsfrist für Hilfen bis zum 30. Juni 2024 verlängert

Das habe sich mittlerweile gebessert. Auch habe das Land NRW die Fristen für die Beantragung von Hilfen bis zum 30. Juni 2024 verlängert. Selbst solche Betriebe, die vom Hochwasser betroffen waren, aber noch keine Hilfen beantragen konnten, haben dafür nach Auskunft der IHK noch fast ein weiteres Jahr Zeit. Sie erhalten 80 Prozent der entstandenen Schäden und Einkommenseinbußen erstattet. Voraussetzung ist auch hier, dass sowohl die Schäden als auch die Einbußen zweifelsfrei belegt werden können.

Gewerbebetriebe, die Hilfe bei der Bewältigung von Flutschäden benötigen oder die Fragen zur Antragsstellung haben, können sich an die IHK wenden; an Lea Wegmann, 0234/ 9 11 31 96, wegmann@bochum.ihk.de, und an Julian Mikulik, 0234/ 9 11 31 52, mikulik@bochum.ihk.de .

