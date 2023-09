Foto: SSB / Heinz-Werner Sure

Der Spielraum vor der Jahrhunderthalle in Bochum richtet sich an Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren.

Spielangebot Hochseilgarten und Trampoline: Gratis Spielangebot in Bochum

Bochum. In der zweiten Oktoberwoche gibt es in Bochum ein großes Gratis-Spielangebot. Die Hauptattraktion: ein Seilgarten mit Trampolinen. Die Infos.

Die Jahrhunderthalle in Bochum wird in der Herbstferienwoche vom 9. Oktober bis zum 13. Oktober in einen großen Spielraum für Kinder umgewandelt. Die „Kids-Week“ des Stadtsportbundes Bochum (SSB) organisiert das Gratis-Angebot.

Die Hauptattraktion sei der mobile Hochseilgarten „Kids Cube“ mit Trampolinen. Außerdem gebe es „das Spielmobil – mit Angeboten wie Bogenschießen, Stelzen, Jonglage, Hüpfburg, Fußball-Dart-Wand, Kletterfelsen, Skate- und Waveboards, U-Rider, Rowcarts, Swingcarts, Malecke, Speed Stacking, Dosenwurf und vieles mehr“, heißt es vom SSB.

Zu diesen Zeiten können Kinder in der Jahrhunderthalle in Bochum spielen

Bei der „Kids Week“ können alle Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren mitmachen. Montag bis Donnerstag findet die Aktion von 10 Uhr bis 16 Uhr statt, am Freitag von 10 Uhr bis 15 Uhr. SSB-Geschäftsstellenleiter Rüdiger Stenzel weist darauf hin, dass es bei großem Andrang zu Wartezeiten kommen könne.

Möglich sei dies durch den „Stärkungspakt NRW – gemeinsam gegen Armut“, der, wie der SSB erzählt, die Mittel für die Aktion zur Verfügung stelle. „Wir können auf diese Weise bedürftigen Kindern und Jugendlichen helfen und ihnen eine Woche lang tolle Spiel-, Sport- und Bewegungsmöglichkeiten anbieten“, sagt SSB-Vorsitzende Gaby Schäfer (SPD).

