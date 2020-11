Hochschule für Gesundheit Bochum: 490 Erstsemester starten

490 Erstsemester haben an der Hochschule für Gesundheit in Bochum ihr Studium begonnen. Zum neuen Semester gibt es drei neue Studiengänge.

An der Hochschule für Gesundheit (HSG) Bochum sind rund 490 Studienanfänger ins Wintersemester 2020/2021 gestartet. Nach der wegen der Corona-Pandemie digital angelegten Orientierungswoche für Erstsemester der Bachelorstudiengänge starteten knapp 380 Bachelor-Erstsemester Bochum in ihr Studium. Die knapp 110 Erstsemester in den Master-Studiengängen der Hochschule hatten bereits ab Anfang Oktober 2020 ihr Studium aufgenommen. Die HSG Bochum zählt nun 1740 Studierende, teilt sie mit.

„Wir sind an der Hochschule für Gesundheit sehr bemüht darum, unsere Studienanfängerinnen und -anfängern auch während der Corona-Pandemie herzlich aufzunehmen und für ihre Fragen ansprechbar zu sein – auch wenn vieles anders und der größte Teil digital abläuft“, erklärte Prof. Christian Timmreck, Präsident der HSG. An der Hochschule für Gesundheit finden in dem hybriden Semester Vorlesungen und Seminare in der Regel digital statt. Lehrveranstaltungen mit einem hohen Praxisbezug werden unter Einhaltung der geltenden Infektionsschutzauflagen in Präsenz durchgeführt, wenn diese nicht in digitaler Form angeboten werden können. Auch Prüfungen sind in Präsenz möglich.

Wintersemester 2020/21: Drei neue Studiengänge an der HSG Bochum

Von den insgesamt 14 Studiengängen, die jeweils zum Wintersemester starten, sind im Herbst 2020 an der HSG Bochum drei neue dabei – die Bachelorstudiengänge „Clinical Research Management“ und der Bachelor-Studiengang „Pflege“, der nun nicht mehr als Modellstudiengang, sondern nach dem Pflegeberufereformgesetz angeboten wird. Außerdem ging erstmals der viersemestrige, neu akkreditierte Masterstudiengang „Angewandte Gesundheitswissenschaften“.

Studieninteressierte können sich an folgenden Tagen über die Studiengänge der Hochschule für Gesundheit informieren, die zum Sommersemester starten:

13. Januar ab 16 Uhr: Infotag Master-Studiengänge

