Hochschule für Gesundheit: Bewerbung für Studium nun möglich

Bochum. An der Hochschule für Gesundheit in Bochum ist es ab sofort wieder möglich, sich für ein Studium zu bewerben. Es gibt vier neue Studiengänge.

An der Hochschule für Gesundheit (HS Gesundheit) in Bochum ist es ab sofort wieder möglich, sich für ein Studium zu bewerben. Sie bietet zum Wintersemester 17 Bachelor- und Masterstudiengänge rund um das Thema Gesundheit an. Vier Studiengänge sind neu.

Seit dem 1. Juni ist an der Hochschule sowohl eine Online-Bewerbung für zulassungsbeschränkte Fächer (mit Numerus Clausus) als auch eine Einschreibung in zulassungsfreie Fächer möglich. Die Bewerbung erfolgt über das Portal zur Online-Bewerbung der HS Gesundheit. Die Bewerbungsfrist für zulassungsbeschränkte Studiengänge endet am 15. Juli um 23.59 Uhr, für die zulassungsfreien Angebote kann man sich noch bis zum 31. August einschreiben.

Hochschule für Gesundheit in Bochum: Diese Studiengänge sind neu

Neu sind die Studiengänge „Gesundheitsökonomie“ und „Nachhaltiges Management in der Gesundheitswirtschaft“ (Bachelor) sowie „Management für Pflege- und Gesundheitsberufe“ (Master). Ebenfalls neu ist der Bachelor-Studiengang „Pflegewissenschaft“, der berufsbegleitend studiert werden kann.

Die Zentrale Studienberatung (ZSB) (Externer Link) der HS Gesundheit steht Studieninteressierten für Fragen und Beratungen zur Verfügung. Das Wintersemester 2023/2024 beginnt zum 1. September. Der Vorlesungsstart findet am 25. September statt. Weitere Informationen zur Bewerbung: www.hs-gesundheit.de/bewerbung

