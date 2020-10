Hochschule Bochum sucht ihre Absolventen seit dem Jahr 1971

Bochum. Die Hochschule Bochum feiert 2021 ihren 50. Geburtstag. Sie bittet alle Absolventinnen und Absolventen sich schon jetzt bei ihr zu melden.

Wenn die Hochschule Bochum im kommenden 50 Jahre alt wird, dann schaut sie zurück auf eine Vielzahl von Absolventinnen und Absolventen. Zum Jubiläum sollen die Erinnerungen, die diese Alumni mit ihrer Zeit an ihrer Studienstätte haben, wieder lebendig werden lassen. Deshalb bittet die Hochschule: „Meldet Euch bei uns!“

Hochschule Bochum fragt Absolventen zum Jubiläum: Wie war das Studieren damals?

Gefragt sind alle Absolventinnen und Absolventen, die ab 1971 an den Standorten Recklinghausen-Suderwich, Gelsenkirchen-Buer oder in der Kohlenstraße in Bochum studiert haben. Der 50. Geburtstag soll Anlass sein, einen Blick zurück zu wagen: Wie war das Studieren damals? Was ist aus den damaligen Absolventen der 1970er Jahre geworden? Zudem soll das Alumni-Netzwerk aktualisiert werden.

Die Hochschule Bochum freut sich über eine Nachricht unter hsbo2021@hs-bochum.de oder postalisch an Tobias Weißgerber, Hochschule Bochum, Dezernat 3, Konrad-Zuse-Str. 12, 44803 Bochum.

