Hochschule Bochum bekommt einen neuen Präsidenten

Bochum. Prof. Andreas Wytzisk-Arens wird der nächste Präsident der Hochschule Bochum. Er wurde mit einer deutlichen Mehrheit gewählt. Was er nun plant.

Prof. Andreas Wytzisk-Arens wird der nächste Präsident der Hochschule Bochum. Am 4. Oktober 2021 wurde er von der Hochschulwahlversammlung mit deutlicher Mehrheit gewählt. Einer der ersten Gratulanten war der derzeitige Amtsinhaber Prof. Dr. Jürgen Bock, der eigens für dieses Ereignis seinen Urlaub unterbrochen hatte.

Wytzisk-Arens betonte vor seiner Wahl, die Hochschule sowohl als innovativen Lehr- und Lernort als auch als Ort herausragender angewandter Forschung und des Technologie- und Wissenstransfers weiterentwickeln zu wollen. Dabei wolle er viele der bereits eingeschlagenen Wege fortführen und insbesondere das Nachhaltigkeitsprofil der Hochschule weiter ausbauen.

Neuer Präsident der Hochschule Bochum startet am 1. März 2022

Prof. Andreas Wytzisk-Arens nach seiner Wahl zum nächsten Präsidenten der Hochschule Bochum. Foto: Hochschule / bochum

Seit 2013 ist Wytzisk-Arens Professor für Geoinformatik und Informatik im Fachbereich Geodäsie. Zuvor hat er unter anderem zwei Unternehmen mitgegründet – bei der Münsteraner „52° North Spatial Information Research GmbH“ bringt er sich auch heute noch als Senior-Berater ein. Als Spezialist im Bereich Geoinformationssysteme (GIS) und Geodateninfrastrukturen (GDI) ist er im In- und Ausland bestens vernetzt. 2016 wurde Wytzisk-Arens mit dem Lehrpreis der Hochschule ausgezeichnet.

Mit seinen Managementtalenten hat er sich auch in den Gremien der Hochschule eingebracht. So engagiert er sich für seinen Fachbereich, zunächst als Prodekan, heute als Dekan. In dieser Funktion ist er auch Sprecher der Fachbereichskonferenz der Hochschule und Beauftragter des Präsidiums für coronabedingte Studienorganisation.

Nach Ernennung durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen tritt Wytzisk-Arens sein neues Amt am 1. März 2022 an. Die Amtszeit endet turnusgemäß am 29. Februar 2028.

