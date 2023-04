Bochum. Die verkehrshistorische Arbeitsgemeinschaft der Bogestra schickt bald wieder Oldie-Straßenbahnen auf Tour. Zum Saisonstart gibt’s neue Angebote.

Mit mehreren neuen Tour-Angeboten und neuen, alten Fahrzeugen läutet die verkehrshistorische Arbeitsgemeinschaft (VhAG) Bogestra e.V. das Frühjahr ein: Wie der Verein jetzt bekanntgab, wird am Sonntag, 16. April, Saisoneröffnung gefeiert. Von 11 bis 17 Uhr stehen historische Bahnen an der Haltestelle Höntrop-Kirche bereit, so zum Beispiel die bekannte „Bogie-Bahn“ als Tram-Shop.

Erstmals im Pendelverkehr zwischen Höntrop-Kirche und Laer-Mitte im Einsatz ist die neueste VhAG-Straßenbahn: Triebwagen 332 stammt aus dem Jahr 1977. Zur Mitfahrt in den Oldies genüge ein gültiger Fahrschein des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR), teilt die VhAG mit. Wichtig: „Ein Nachlösen im Wagen oder das Entwerten von Tickets im Fahrzeug ist nicht möglich.“

Mit der historischen Straßenbahn auf Fototour

Außerdem läuft ab sofort der Vorverkauf für die ersten Tourenangebote der Saison: Am Samstag, 6. Mai, gibt es die Straßenbahn-Fototour „Gelsenkirchen bei Nacht“. Los geht’s um 18 Uhr, Ende ist gegen Mitternacht – Start und Ziel ist jeweils die Haltestelle Gelsenkirchen Hauptbahnhof. Für alle Mitfahrenden gebe es viele Gelegenheiten, Triebwagen 332 an ausgewählten Stellen zu fotografieren. Die Teilnahme ist ab 16 Jahren möglich und kostet 39 Euro pro Person.

„Bimmel & Pütt – Auf zur Schicht“ ist der Titel der Erlebnisfahrt, die am Sonntag, 7. Mai, angeboten wird. Die VhAG Bogestra arbeitet dazu mit dem Trägerverein der Zeche Hugo Schacht 2 zusammen. „Waschechte Kumpel erzählen ,vonne’ Maloche auf’m Pütt’ und geben Einblicke in eine Welt, die es seit dem Jahr 2018 so nicht mehr gibt“, heißt es. Start ist am Bogestra-Betriebshof Engelsburg in Bochum, Ziel die Haltestelle „Zeche Hugo“ in Gelsenkirchen. Die gesamte Tour dauere etwa fünf Stunden: insgesamt rund drei Stunden Bahnfahrt (hin und zurück) sowie eine zweistündige Führung in Gelsenkirchen. Kosten: 79 Euro für Erwachsene, 69 Euro für Kinder bis 14 Jahren, inklusive einiger Souvenirs, Snack und Getränk.

Karten ab sofort buchbar

Sehenswertes in Bochum und Umgebung soll die etwa dreistündige Rundtour „Bochum mit der historischen Straßenbahn“ zeigen, die am Sonntag, 21. Mai, angeboten wird. Erwachsene zahlen pro Person 18,50 Euro, Kinder (bis einschließlich 14 Jahre) 14,50 Euro.

Zum Saisonstart am 16. April gibt es einen Pendelverkehr mit historischen Straßenbahnen zwischen den Haltestellen Höntrop-Kirche und Laer-Mitte. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services (Archiv)

Mehr Informationen sowie die Tickets für alle drei Sonderfahrten gibt’s ab sofort online auf vhag-bogestra.de. Karten sind außerdem bei den bekannten Vorverkaufsstellen für Veranstaltungstickets erhältlich, etwa der Tourist-Information. Plätze sind begrenzt. Die historischen Bahnen sind nur über Stufen zu erreichen und nicht barrierefrei.

