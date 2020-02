Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hilfe für Opfer von Misshandlung

Wer als Kind misshandelt wurde oder jemanden kennt, der misshandelt wird, kann sich an die Kinderseelenschützer wenden. Das gilt auch für Betroffene, deren Kinder in Obhut genommen wurden oder genommen werden sollen. Alle Anfragen werden vertraulich behandelt. Kontakt unter Tel. 0177 / 694 75 82 oder per E-Mail unter info@kinderseelenschuetzer.de. Weitere Informationen gibt es hier.

Zudem gibt es in Bochum die Beratungsstelle „Neue Wege“ des Caritasverbandes, Alexandrinenstraße 9, die bei Misshandlung, Vernachlässigung und sexuellen Missbrauch von Kindern hilft. Als ärztliche und psychosoziale Beratungsstelle arbeitet sie in enger Kooperation mit der Kinderklinik des Katholischen Klinikums Bochum. Kontakt unter Tel. 0234 / 50 36 69 oder per E-Mail unter NeueWege@caritas-bochum.de.