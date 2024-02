Hilfe bei Kater? Das sagen Apotheker und Studenten in Bochum

In sozialen Medien ist das Thema ein Hype: Elotrans gegen den Kater? In unserer Sprechstunde erklärt Prof. Weckbecker, wie das Durchfallmittel tatsächlich wirkt.

Sprechstunde So wirken Mittel wie Elotrans gegen den Kater

Bochum Das auf TikTok angepriesene Elotrans ist auch in Bochumer Apotheken gefragt. Was Pharmazeuten gegen Kater raten und worauf Studenten setzen.

Elotrans, das angebliche Wundermittel gegen Kater, ist längst auch in Bochum angekommen. Apothekensprecherin Dr. Inka Krude erinnert sich an Phasen, in denen das Mittel kaum zu bekommen war. „Das ist aber schon ein Jahr her“, sagt sie. Aktuell seien nur einzelne Packungsgrößen vergriffen.

Apothekerin Dr. Inka Krude aus Bochum erinnert sich an Phasen, in denen Elotrans wegen massiver Nachfrage kaum mehr zu bekommen war. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Elotrans sei beliebt bei jungen Leuten, das hört man in anderen Apotheken in der Innenstadt. Und trotz hoher Verkaufszahlen seien aktuell keine Lieferprobleme zu verzeichnen.

Elotrans gegen Kater? Was Apotheker in Bochum raten

Abdulrahman Aous, Chef-Apotheker der „Apotheke am Hauptbahnhof“, sagt, dass Elektrolyt-Präparate wie Elotrans zweckdienlich für die Bekämpfung von Symptomen nach einer Party-Nacht sein können – er empfiehlt jedoch zuallererst Altbewährtes wie Aspirin und Aspirin Plus C. „Damit kann man Kater-Beschwerden effektiv entgegenwirken“, sagt er im Gespräch mit der WAZ. Doch Obacht: Für Asthmatiker oder Schwangere werde die Einnahme nicht empfohlen. Letztere sollten ohnehin auf Alkohol verzichten und damit keine Kater-Probleme haben.

Mittel wie Elotrans könnten die ins Wanken geratene Elektrolyt-Balance wiederherstellen, sagt auch eine Apothekerin in Querenburg. Sie beobachtet, dass Studenten verstärkt kurz vorm Wochenende hereinschauten, um das Anti-Kater-Mittel zu kaufen.

Elotrans ist eigentlich ein Mittel gegen Durchfall – auf Social Media wird es aber auch als Wundermittel gegen Kater gefeiert. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Anti-Kater-Tipps: Von Laugenstange bis zum Konterbier

Nachgefragt bei Studierenden aus Bochum: Worauf setzen sie? Milch mit Honig und Laugenstangen seien seine „Geheimwaffen“ gegen die Nachwirkungen von zu viel Alkohol gewesen, erzählt Anglistik-Student Christoph Sprenger. Von Elotrans habe er auch gehört, in seinem Freundes- und Bekanntenkreis allerdings sei es nicht verbreitet. Er selbst setzt ohnehin auf die wohl effektivste Kater-Prävention: Seit drei Jahren verzichtet er auf Alkohol.

Ihm helfe Gemüsebrühe, sagt ein Maschinenbaustudent, der anonym bleiben will. Sein Kumpel erzählt, er setze auf Paracetamol. Und dann ist da noch der etwas andere Ansatz, den der dritte im Bunde verfolgt. Sein Geheimtipp gegen den Kater – nur bedingt zur Nachahmung empfohlen: „Das Konterbier!“

