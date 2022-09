Hier blitzen Stadt Bochum und Polizei zu schnelle Fahrzeuge

Bochum. Für mehr Verkehrssicherheit auf Bochumer Straßen kontrollieren Stadt und Polizei in der nächsten Woche wieder das Tempo. Hier sind die Stellen.

Die Stadt Bochum ist in der kommenden Woche (ab 26.) wieder mit ihren Radarwagen unterwegs: am Montag auf dem Werner Hellweg, am Dienstag auf der Wittener Straße, am Mittwoch auf der Everstalstraße, am Donnerstag auf der Heinrich-Gustav-Straße, am Freitag auf dem Hölterweg und am Samstag auf der Kreyenfeldstraße.

Hier blitzt die Bochumer Polizei ab Montag

Die Polizei nennt nur die Stadtteile, in denen sie blitzt: am Montag in Laer, am Dienstag in Dahlhausen, am Mittwoch in Grumme, am Donnerstag in Günnigfeld, am Freitag in Stiepel und am Samstag in Querenburg.

