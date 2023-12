Verdi ruft für Mittwoch Beschäftigte im Einzelhandel zum Streik auf. Auch in Bochum.

Heute weiterer Streik im Handel: So ist Bochum betroffen

Die Gewerkschaft Verdi ruft für Mittwoch wieder zu Arbeitsniederlegungen im Einzelhandel auf. Bochum ist das Zentrum. Hier wird gestreikt.

Die Gewerkschaft Verdi ruft für Mittwoch wieder zum Streik im Einzelhandel auf. Die Streikenden im Bereich Mittleres Ruhrgebiet kommen um 9 Uhr im KulturbahnhofBochum-Langendreer zur Streikversammlung zusammen. Gestreikt wird dagegen nur in einem Unternehmen in Bochum: im Kaufland am Alten Markt in Wattenscheid.

Heute weiterer Streik im Handel: So ist Bochum betroffen

Dass die Arbeitgeber seit Monaten den dringend benötigten Tarifabschluss blockierten und mit diesem Verhalten die finanzielle Situation der Beschäftigten bewusst weiter verschärften, lasse jeglichen Respekt und Wertschätzung vermissen, kritisiert Gewerkschaftssekretär Michael Sievers. Die Tarifrunde im Handel laufe bereits seit Mai. „Trotz anderslautender Bekundungen bei einem Spitzengespräch im November verweigern die Arbeitgeber im Einzelhandel in NRW nach wie vor Tarifverhandlungen mit Verdi“, heißt es.

Tarifrunde 2023: Was die Gewerkschaft Verdi fordert

Die Gewerkschaft fordert in der Tarifrunde 2023 im Einzelhandel 2,50 Euro mehr Lohn und Gehalt pro Stunde. Ausbildungsvergütungen sollen je nach Tarifgebiet zwischen 200 Euro und 250 Euro angehoben werden. Die Laufzeit des Tarifvertrages soll zwölf Monate betragen. Darüber hinaus fordert Verdi ein Mindestentgelt von 13,50 Euro pro Stunde.

Im Groß- und Außenhandel fordert Verdi eine Entgelterhöhung von 13 Prozent bzw. 425 Euro je nach Tarifgebiet. Die Auszubildendenvergütung soll je nach Tarifgebiet zwischen 175 Euro und 250 Euro steigen, bei einer Laufzeit von ebenfalls zwölf Monaten.

„Unzureichend“: Gewerkschaft Verdi lehnte Arbeitgeber-Angebot ab

Die Angebote der Arbeitgeber im Einzelhandel seien seit dem Sommer zunächst gar nicht verbessert und erst in der letzten Woche nach fast drei Monaten Stillstand minimal angehoben worden, so Verdi. „Sie bieten nun für 2023 eine Erhöhung nach drei Nullmonaten um sechs Prozent und im Groß- und Außenhandel nach vier Nullmonaten von 5,1 Prozent.“ Für 2024 falle das Angebot noch niedriger aus. „Daher wurden sie von den Verhandlungskommissionen als unzureichend abgelehnt“, so Silke Zimmer, Verhandlungsführerin NRW.

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum