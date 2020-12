Herner soll zwei Bochumerinnen (15) sexuell belästigt haben

Der 21-Jährige wurde zur Wache der Bundespolizei am Hauptbahnhof Bochum gebracht, dann der Polizei in Bochum überstellt.

Bochum/Herne. Wegen sexueller Belästigung und Beleidigung wurde ein Herner in Bochum gefasst. Er soll am Hauptbahnhof zwei 15-Jährige sexuell attackiert haben.

Zu einer sexuellen Belästigung soll es am Freitagabend (11. Dezember) am Bochumer Hauptbahnhof gekommen sein. Nach Angaben von zwei 15-jährigen Jugendlichen soll ein 21-jähriger Herner versucht haben, beide gegen ihren Willen zu umarmen und zu küssen. Als dies nicht gelang, soll er beiden Jugendlichen auf das Gesäß geschlagen haben.

Wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte, wurde gegen 19 Uhr eine Streife auf den Vorfall vor einem Schnellrestaurant am Hauptbahnhof aufmerksam. Dort war es zu einem lautstarken Streit gekommen. Vor Ort erklärten die beiden jugendlichen Bochumerinnen dann, was passiert sei.

Beschuldigter ist der Polizei Bochum bereits gut bekannt

Gegenüber den Einsatzkräften zeigte sich der Mann aggressiv und uneinsichtig. Deshalb wurde er zur Wache gebracht. Danach wurde er der Bochumer Polizei überstellt. Er ist in mehr als 30 Fällen bereits polizeibekannt. Zur Tatzeit hatte er 1,3 Promille Alkohol intus. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung und sexueller Belästigung eingeleitet.

