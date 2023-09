Herbstmarkt Langendreer wartet mit über 50 Ausstellern auf

Langendreer. Ein fester Bestandteil im Stadtteil ist der Herbstmarkt Langendreer. In diesem Jahre gibt es einige neue Teilnehmer und Aussteller.

Der Herbstmarkt am Alten Bahnhof hat eine lange Tradition in Langendreer. Aufgrund der Herbstferien findet er in diesem Jahr am Samstag, 30. September, auf dem Platz „Am Stern“ und der Alten Bahnhofstraße zwischen Lünsender und Eislebener Straße, statt. Ab 10 Uhr bieten zahlreiche Kreative und Künstler ihre selbsthergestellten Produkte an. An fast 50 Ständen wird eine vielfältige Mischung an Produkten angeboten. Zwei Drittel der Anbieter sind längst ein fester Bestandteil des Kunst- und Kreativmarktes, zusätzlich kommen neue und interessante Aussteller hinzu.

Beeindruckende Vielfalt zusammen gestellt

Die Vielfalt ist beeindruckend, die Besucher des Marktes erwarten etwa herbstliche Floristik, Patchwork-Arbeiten, Holzfiguren, handgestrickte Winterkleidung, Taschen, Unikate aus Stoff, nachhaltiger Holz- und Edelsteinschmuck sowie exklusiver Schmuck aus Leder mit Elementen aus Edelstahl, Holz- und Betonarbeiten, Vogelnisthilfen, Insektenhotels und Futterhäusern sowie frisch hergestellter Honig, ausgefallene Gewürze und selbsteingemachte Marmelade. „Auch in diesem Jahr haben wir ein vielfältiges Angebot zusammengestellt, so dass für alle Besucher etwas dabei sein sollte“, so Karsten Höser, Stadtteilmanager und Mitorganisator des Herbstmarktes. Eingeladen hat wieder die Werbe- und Aktionsgemeinschaft Bochum Langendreerer (WAB Langendreer).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum