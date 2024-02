Bochum Das „Katzeklo“ ist schon über 30 Jahre alt, sein Gaga-Humor zeitlos: Im März tritt Helge Schneider im Ruhrcongress auf. Die WAZ verlost Tickets.

Lang, lang ist‘s her: 1993 komponierte und veröffentlichte Helge Schneider „Katzeklo“. Mehr als 30 Jahre später erinnert der Mülheimer im Titel seiner neuen Tour an seinen größten Hit. Am Donnerstag, 14. März um 20 Uhr kommt der 68-Jährige mit dem „Katzeklo auf Räder“ in den Bochumer Ruhrcongress.

1993, so heißt es in der Ankündigung zur Show, „konnte man noch nicht daran denken, dass es in der Zukunft möglich sein würde, sich am Telefon zu sehen! Völlige Utopie! Jetzt sieht die Sache allerdings ganz anders aus!“ Jeder habe ein Handy, der Staubsauger verrichte seine Arbeit „ohne Kabel und ohne Anleitung“.

Helge-Schneider-Show – inklusive Schlangentanz, Geige Pferd?

Der Künstler selbst sei „merkwürdigerweise“ nicht gealtert, kündigt die Promo-Agentur an – im Gegenteil: „Er scheint mit den Jahren immer mehr zum Kind zu werden.“ Und die Band, die bestehe „ausschließlich aus lebenden Menschen, hier ist nichts von der vielfach ausgezeichneten sogenannten ,künstlichen Intelligenz‘ zu spüren, man bekommt sogar den Eindruck, das hätte mit Intelligenz überhaupt nichts zu tun, pure Naturgewalt, der Sound!“

Und was bringt das „Katzeklo auf Räder“? „Romantische Lieder wechseln sich ab mit völligem Unsinn“, heißt es. Helge Schneider sorgt für „Gesprächsfetzen“, singt, spielt Klavier, Trompete, Saxophon und weitere Instrumente. Die Besetzung zählt vier weitere Männer auf: Sandro Giampietro (Gitarre), Reinhard Glöder (Kontrabass, Melodica), Willy Ketzer (Schlagzeug) und Sergej Gleitman – zuständig für „Schlangentanz, Geige, Pferd“.

Karten sind ab 36,90 Euro an den bekannten Vorverkaufsstellen, z.B. der Tourist-Info von Bochum Marketing (Huestraße 9), sowie online über Eventim erhältlich. Vier glückliche Gewinner können kostenlos zum „Katzeklo“: Wir verlosen zweimal zwei Eintrittskarten für den Auftritt am 14. März. Unter www.waz.de/katzeklo können Sie am Gewinnspiel teilnehmen. Teilnahmeschluss ist am 23. Februar.

