Heizkraftwerk Bochum: Erneut Wanderfalken-Nachwuchs

Bochum. Seit sieben Jahren nisten die Falken in Bochum. Die Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz meldet auch dieses Jahr wieder Nachwuchs im Nest.

Der Nistkasten am Heizkraftwerk der Stadtwerke Bochum in Bochum-Hiltrop hat auch dieses Jahr wieder ein brütendes Wanderfalkenpärchen. Kürzlich hat die Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz zwei männliche und zwei weibliche Jungtiere mit Ringen versehen können, wie die Stadtwerke mitteilen.

Bochumer Heizkraftwerk: Nistkasten in 50 Metern Höhe

Vor etwas mehr als sieben Jahren, im Januar 2015, hatten die Stadtwerke Bochum in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund NABU den Nistplatz installiert. In etwa 50 Metern Höhe, an der Spitze des Kamins, wurde die Brutstätte aus Holz angebracht. Zuvor befand sich der Nistplatz am Schornstein des Bochumer Opel Werks I, jedoch musste dieser auf Grund der Schließung umgesiedelt werden.

Wanderfalken sind die am weitesten verbreitete Vogelart der Welt

Bis auf die Antarktis besiedeln die Wanderfalken jeden Kontinent der Erde, heißt es in der Mitteilung. Von Natur aus Felsbrüter bevorzugen sie Gebirge und Steilküsten zum Nisten. Im Laufe der vergangenen Jahrzehnte hätten die Wanderfalken jedoch begonnen, in urbanen Gebieten zu nisten.

