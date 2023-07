Heiter bis wolkig: Künstlerbund öffnet Ausstellung im Bunker

Bochum-Stahlhausen. Unter dem Titel „Das Gesicht in der Wolke“ zeigen 26 Kreative abstrakte Werke im Kunstbunker in Bochum. Zur Eröffnung gibt es ein Konzert.

Der Bochumer Künstlerbund macht keine Sommerpause: Kurz nach der Eröffnung der neuen „Zwischenbilanz“ auf Haus Kemnade stecken die Künstler bereits in den Vorbereitungen für die nächste Ausstellung im Kunstbunker an der Baarestraße 68 in Bochum. Die Werkschau unter dem Titel „Das Gesicht in der Wolke“ wird am Freitag, 21. Juli, um 18 Uhr eröffnet.

Künstlerbund eröffnet neue Ausstellung in Bochum

Dabei geht es in der Ausstellung wesentlich weniger wolkig zu, als der Titel es vermuten ließe: „So reizvoll eine Ausstellung über Wolken auch wäre: Das ist hier nicht gemeint“, teilt der Künstlerbund mit. Vielmehr bezieht sich der (mit einem Augenzwinkern formulierte) Titel auf all jene Menschen, die beim Betrachten von abstrakten Kunstwerken oft etwas Greifbares, Naturhaftes in den Bildern entdecken.

26 Künstlerinnen und Künstler sind in der neuen Ausstellung vertreten, die sich mit Abstraktionen und dem Informellen beschäftigt haben. Zu entdecken gibt es etwa Beiträge von jungen Mitgliedern wie Can Dogan, der eine Arbeit auf Steinfliesen präsentiert. Rüdiger Echterhoff hat sich bei seinen abstrahierten Fotografien von der Musik Sakamotos inspirieren lassen. Als Gastkünstlerin eingeladen ist Sabine Skodda, die ihre sehenswerten Polaroid-Serien zeigt.

Warteliste für Theaterabende mit Friederike Becht

Zur Eröffnung der Ausstellung gibt das Stringtett-Duo mit Volker Wendland und Rainer Achterhold ein kleines Konzert. Daneben etabliert sich der Kunstbunker in Stahlhausen auch als Ort für außergewöhnliche Kulturveranstaltungen: Mit „Unterbrechungen“ ist hier am Samstag, 19. August, um 19 Uhr eine spartenübergreifende Performance des Theaters Gegendruck zu sehen.

Die Schauspielerin Friederike Becht gibt am 17., 18. und 20. August drei weitere Vorstellungen ihres umjubelten Theaterabends „Vor aller Augen“. Die Vorstellungen sind ausgebucht, es gibt eine Warteliste: kunstbunker-bochum.de/aktuelles

Zu sehen bis 9. September. Geöffnet: mittwochs von 16 bis 19 Uhr, samstags von 14 bis 17 Uhr. Eintritt frei.

