Heiraten in Bochum: Stadt hat eine neue Hochzeits-Location

Ehescließung in der Harmonie am Stadtpark in Bochum am 20.01.2024. +++ Foto: Sarah Schmuttermair/Stadt Bochum

Bochum Wer demnächst heiraten will, hat in Bochum nun eine weitere Location zur Auswahl: am Stadtpark. Die erste Hochzeit hat dort schon stattgefunden.

Einen weiteren romantischen Ort für Hochzeiten bietet das Standesamt Bochum an. Künftig können Paare auch in unmittelbarer Nähe zum Stadtpark heiraten. In Kooperation mit der Gesellschaft Harmonie hat nun die ehemalige Fabrikantenvilla an der Gudrunstraße 9 ihre Türen für Hochzeitsgesellschaften geöffnet. Am Samstag, 20. Januar, feierte jetzt das erste Brautpaar dort Premiere. Das frisch vermählte Ehepaar Göller aus Essen hat sich den neuen Bochumer Trauort ganz bewusst ausgesucht: „Der besondere Charme der Villa bietet den perfekten Ort für unseren großen Tag und erlaubt es uns, im Anschluss mit unseren Liebsten hier zu feiern.“

Heiraten in Bochum: Stadt bietet neuen Ort fürs Jawort an

Seit 1950 ist die Gesellschaft Harmonie in diesem prächtigen Gebäude der 1920er Jahre beheimatet und bietet nun gleich zwei stilvolle Trauzimmer für den schönsten Tag im Leben an – passend zum 100. Jubiläum des Gebäudes und dem 150-jährigen Bestehen des Stadtparks im Jahr 2026. Mit einer Kapazität von 20 bis 50 Personen pro Raum können hier Gesellschaften verschiedener Größen untergebracht werden. Während der Sommermonate besteht zudem die Möglichkeit, Trauungen im Außenbereich mit bis zu 80 Gästen durchzuführen.

„Mit diesem neuen Angebot möchten wir dem wachsenden Bedarf gerecht werden und auch größeren Hochzeitsgesellschaften die Möglichkeit bieten, stilvoll zu feiern“, erklärt Standesamtsleiter Torsten Haunert. Das Ambiente der Stadtparkvilla schaffe einen festlichen Rahmen für den Bund fürs Leben und der angrenzende Stadtpark biete die ideale Kulisse für Hochzeitsfotos direkt vor dem Trauzimmer.

Weitere Informationen zu den Trauorten der Stadt Bochum gibt es auf www.bochum.de/standesamt.

