Als Entertainer hat man es zumal in Corona-Zeiten nicht leicht. Wenige Auftritte, kaum Einkünfte. Trifft auch für Wolfgang André zu, der als „Hausmeister Klopotek“ ein gefragter Künstler ist. Normalerweise. Im WAZ-Gespräch verrät der Ruhrpott-Barde aus Bochum-Wattenscheid, was sich für ihn durch die Pandemie geändert hat.

Fangen wir so an: Anton, wie gehtett?

Klopotek: Na, ja, was soll ich sagen? Zum Glück bin ich gesund, aber als Künstler habe ich im Moment zu leiden. Die Auftritt bleiben aus, weil wegen Corona ja kaum noch Veranstaltungen stattfinden. Das trifft zumal auf die kommende Wintersaison zu, wo ich ansonsten auf Weihnachtsmärkten und zu Silvesterfeiern gebucht würde und gut zu tun hätte.

Lassen sich die Ausfälle zahlenmäßig fassen?

Ich schiebe seit Frühjahr einen „Berg“ von 13 Auftritten vor mir her, die sind entweder abgeblasen oder auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Besonders traurig bin ich, dass ich nicht beim bundesweiten „Tag der Einheit“ dabei sein konnte. Ich war im letzten Jahre mit meinen Liedern als „Botschafter des Ruhrgebiets“ erstmals verpflichtet worden, der Auftritt in Kiel war ein voller Erfolg. Er sollte deshalb in diesem Jahr in Potsdam wiederholt werden. Daraus wurde wegen Corona nichts, die Veranstaltung am 3. Oktober fand nur in abgespeckter Form statt. Nun hoffe ich aufs nächste Jahr, dann wird der „Tag der Einheit“ in Halle stattfinden.

Ist es schwer, die Füße still zu halten?

Das kann ich gar nicht akzeptieren! Deshalb geht Anton Klopotek jetzt in die Offensive. Getreu dem Motto: Wenn Ihr nicht zu mir kommen dürft, komme ich eben zu Euch! Von daher mache ich verstärkt Werbung für Gastauftritte im privaten Rahmen - im Wohnzimmer oder der Kellerbar. Das sind Sachen, die ich immer schon gern gemacht habe, und die sich jetzt ja geradezu anbieten. Wo man mich live ja kaum noch erleben kann.

Heimat im Ruhrgebiet Hinter „Anton Klopotek“ steckt der Musiker, Komponist und Kabarettist Wolfgang André (*1948). Mitte der 1990er Jahre kreierte der Wattenscheider seine Kunstfigur „Hausmeister Klopotek“. Im Dialekt des Ruhrgebiets erzählt er herzhaft-harmlose Schwänke aus dem Alltagsleben in der Tradition eines Jürgen von Manger. Einen unerwarteten Erfolg landete André 2005, als seine Single „Weisse noch, die schöne Zeit in Herne?“ die deutschen Singlecharts erreichte und ein Jahr später als „Bester Ruhrgebietsschlager“ ausgezeichnet wurde. Sein Titel „In Wattenscheid, da geht dat allet“ war 2006 ein Hit im Wattenscheider Karneval.

Wie soll ein Privat-Auftritt corona-gerecht funktionieren?

Geburtstage oder private Feiern im Familienkreis dürfen ja stattfinden. Wenn man also seinen Lieben oder seine Liebe mit einem „Ruhrpottabend“ überraschen will, komme ich gern vorbei; Technik und Equipment bringe ich mit. Sicherheits- und Abstandsregeln müssen natürlich auch im privaten Rahmen beachtet werden, aber das ist Sache der Einlader. Für mich als Künstler gilt aber auch: Ich muss mich in Zurückhaltung üben. Normalerweise bin ich jemand, der aktiv auf sein Publikum zugeht, zum Mitsingen und Schunkeln auffordert. Darauf muss ich im Moment verzichten. Letzten war ich auf einer Gartenparty, da hatten sie extra eine kleine Bühne für mich aufgebaut. So was ist natürlich optimal.

Ihr Figur „Hausmeister Klopotek“ gibt es über zehn Jahre, und sie hat immer noch Konjunktur. Was ist das Erfolgsrezept?

In Liedern von „Anton Klopotek“ wie „Weisse noch die schöne Zeit in Herne“ oder „Ruhrgebiet, Du härrlichet Land, Du starket Stück Ärde“ hört man das Herz des Reviers, das in jedem echten Ruhri von uns schlägt.

Ich habe es mir als Komponist, Texter und Sänger zur Aufgabe gemacht, das Ruhrgebiet, die Menschen und deren Schicksale sowie die bewegte Vergangenheit der Region zu bewahren und weiter bekannt zu machen. Bei meinen Auftritten erzähle ich Geschichten ausse Kolonie, natürlich im Ruhrpottdialekt, und präsentiere Liedkes aussen Pott. Das wärmt das Herz, nicht nur bei uns anne Ruhr, sondern auch in anderen Gegenden Deutschlands.

Weitere Nachrichten aus Bochum finden Sie hier