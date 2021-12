Eine Frau ist am Bochumer Hauptbahnhof mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden. Sie wurde verletzt.

Bochum. Ein Mann (40) hat am Bochumer Hauptbahnhof eine Frau angerempelt. Anschließend schlug er ihr mit der Faust ins Gesicht. Die Frau wurde verletzt.

Ein Mann (40) hat nach Angaben der Bundespolizei am Dienstagnachmittag eine junge Frau (20) am Haupteingang des Bochumer Hauptbahnhofes angerempelt und ihr danach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die Frau hatte gegen 13.45 Uhr nach dem Anrempeln beim Betreten des Hauptbahnhofes dem Mann gesagt, dass er doch aufpassen solle, so heißt es. Daraufhin habe ihr der Mann mit der geballten Faust ins Gesicht geschlagen.

Dabei sei die Brille der Frau beschädigt worden, die 20-Jährige erlitt leicht Schnittverletzungen an Augenlid und Nase. Während die Begleiterin des Opfers die Aussage auf Nachfrage der Bundespolizisten bestätigte, wollte sich der gebürtige Bochumer nicht zu dem Vorfall äußern.

Eine polizeiliche Überprüfung ergab, dass der 40-Jährige von den Staatsanwaltschaften Essen und Bochum wegen Erschleichens von Leistungen und Körperverletzung zur Ermittlung seines Aufenthaltes ausgeschrieben war. Den Behörden wird der Aufenthaltsort des Deutschen mitgeteilt. Die Bundespolizisten leiteten ein Strafverfahren wegen Körperverletzung sowie Sachbeschädigung ein.

