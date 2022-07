Hauptbahnhof: Extrem betrunkener Bochumer greift Polizei an

Bochum. Ein 33-jähriger Bochumer ist am Hauptbahnhof auf Polizeikräfte losgegangen. Der Grad seiner Alkoholisierung war bemerkenswert.

Mit fast vier Promille Alkohol im Blut hat sich ein Mann am Hauptbahnhof Bochum handfest mit der Polizei angelegt.

Wie die Bundespolizei am Freitagnachmittag mitteilte, gab es am Donnerstag gegen 23.10 Uhr vor einem Schnellrestaurant am Bahnhof eine Schlägerei. Ein Mann lag blutend und bewusstlos am Boden. Während er von Rettungskräften versorgt wurde, verwiesen Polizeikräfte die umstehenden Personen vom Ort des Geschehens. Ein 33-jähriger Bochumer versuchte trotzdem immer wieder, zu dem Verletzten zu gelangen, und behinderte die Sanitäter.

Bochumer ballte die Faust und holte zu einem Schlag gegen die Polizei aus

Nach mehrfacher erfolgloser Aufforderung, sich zu entfernen, stießen die Beamten den Mann leicht weg. Dieser ballte seine Fäuste und holte zu einem Schlag gegen einen Beamten aus. Die Polizei ergriff aber seine Arme und brachte ihn einige Meter weiter weg. Er sagte, dass er Krankenpfleger sei und dem Verletzten nur helfen wolle.

Er machte einen Atemalkoholtest. Trotz seiner extremen Werte konnte er sich verständigen und selbstständig bewegen. Er wurde angezeigt.

Zu der Schlägerei selbst wurde am Freitag nichts bekannt.

