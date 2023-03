Hauptbahnhof Bochum: Polizei überprüft 143 Menschen

Die Polizei verhängte am Hauptbahnhof Bochum am Mittwoch 41 Platzverweise.

Bochum. Am Hauptbahnhof Bochum gab es eine Schwerpunktaktion für mehr Sicherheit. Eine 23-Jähriger sprach die Polizei selbst an, obwohl er Drogen hatte.

In einem gemeinsamen Schwerpunkteinsatz haben Kräfte der Landes- und Bundespolizei, des Kommunalen Ordnungsdienstes und der Bogestra am Mittwoch (15.) am Hauptbahnhof Bochum insgesamt 143 Personen überprüft. Dabei wurden bei einem 23-Jährigen, der die Beamten zuvor selber angesprochen hatte, eine größere Menge an Marihuana sichergestellt.

Polizeikräfte stellten Einhandmesser sicher

Drei Menschen hatten ein Einhandmesser dabei, das ist verboten. Sie müssen mit Bußgeldverfahren nach dem Waffenrecht rechnen. Diese Waffen wurden ihnen abgenommen. Insgesamt erteilten die Einsatzkräfte 41 Platzverweise.

Außerdem bestreiften Bundespolizisten gemeinsam mit Mitarbeitern der Bahn unter anderem mehrere Zugverbindungen der S1. „Der gemeinsame Einsatz trug zur Steigerung des Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger sowie der Reisenden bei“, sagt Bundespolizeisprecher Hendric Bagert. Weitere Aktionen dieser Art folgen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum