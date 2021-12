Hauptbahnhof Bochum: Mann verletzt nach Streit Unbeteiligte

Ein 31-Jähriger hat am Hauptbahnhof Bochum mehrere Personen angegriffen. Er war stark alkoholisiert.

Bochum. Nach einem Streit hat 31-Jähriger am Hauptbahnhof Bochum Unbeteiligte angegriffen. Sie wollten ihm helfen. Auch Polizisten wurden attackiert.

Ein 31-Jähriger soll am Mittwochabend, 29. November, zwei Männer im Bochumer Hauptbahnhof angegriffen haben, nachdem diese ihm helfen wollten. Das teilt die Bundespolizei mit. Die Männer schritten ein, um einen vorangegangenen Streit mit einem Unbekannten zu schlichten. Bundespolizisten nahmen den Mann mit zur Wache, doch dieser wehrte sich vehement.

Der 31-Jährige griff sowohl den Mitarbeiter der Deutschen Bahn (46) als auch einen Reisenden (21) an. Der 46-Jährige verletzte sich dabei an der rechten Schulter und der 21-Jährige erlitt eine Schwellung unter dem rechten Auge aufgrund einer vorangegangenen Kopfnuss.

Betrunkener Mann greift Polizisten in Bochum an

Gegen 22.45 Uhr wurde die Bundespolizei im Hauptbahnhof Bochum aufgrund einer körperlichen Auseinandersetzung gerufen. Beim Eintreffen der Beamten lag der 31-jährige Bochumer bereits gefesselt am Boden. Als die Einsatzkräfte den jungen Mann mit zur Wache nehmen wollten, sperrte er sich und ließ sich zu Boden sinken. In der Wache griff er zwei Polizisten an. Die Einsatzkräfte fesselten den Deutschen daraufhin. Der Bochumer wies einen Atemalkoholwert von 2,3 Promille auf.

Die beiden Geschädigten gaben an, keine medizinische Versorgung zu benötigen. Die Videoaufzeichnungen der Body-Cam, sowie der Videoüberwachung des Hauptbahnhofs wurden gesichert und werden nun ausgewertet.

