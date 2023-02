Im Hauptbahnhof Bochum kam es am in der Nacht zum Mittwoch zu einer Schlägerei.

Polizei Hauptbahnhof Bochum: Mann muss nach Schlägerei in Klinik

Bochum. Zusammengeschlagen wurde ein Mann (37) am Hauptbahnhof Bochum. Der Täter ist ein der Polizei bekannter Bochumer. Ein Video zeigt die brutale Tat.

Bilder einer Videokamera machten Bundespolizisten in der Nacht zum Mittwoch auf eine Schlägerei im Hauptbahnhof Bochum aufmerksam. Ein Angreifer trat und schlug dabei mehrmals auf seinen bereits am Boden liegenden Kontrahenten ein.

Schlägerei im Hauptbahnhof Bochum: Polizei erkennt Angreifer auf Video

Die Tat ereignete sich laut Bundespolizei gegen 1 Uhr am Mittwoch, 8. Februar. Als die aufmerksam gewordenen Beamten am Südeingang des Bahnhofes eintrafen, war der Aggressor bereits in unbekannte Richtung geflüchtet.

Reisende hatten für den verletzten 37-jährigen Rumänen bereits einen Rettungswagen alarmiert. Der Mann kam nach einer Erstversorgung wegen der Schwere seiner Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus

Gemeinsam mit Kräften der Polizei Bochum fahndeten die Polizisten nach dem Tatverdächtigen. Bei der Analyse der Videoaufnahmen aus dem Hauptbahnhof konnte nicht nur der Angriff nachvollzogen werden, sondern die Beamten erkannten als Angreifer einen polizeibekannten 24-jährigen Deutschen, der in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Gewaltdelikten aufgefallen war.

Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Die Bundespolizei leitete gegen den Bochumer ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum