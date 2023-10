Hauptbahnhof Bochum: Jugendliche sollen gedealt haben

Bochum. Zwei Jugendliche stehen im Verdacht, am Hauptbahnhof Bochum Drogen angeboten zu haben. Die Bundespolizei fand auch Marihuana.

Die Bundespolizei hat zwei mutmaßliche Dealer am Bochumer Hauptbahnhof gefasst.

Den Angaben zufolge meldeten am Dienstag gegen 18.45 Uhr zwei Passanten einer Bundespolizeistreife, dass zwei Jugendliche ihnen am Hauptbahnhof Drogen zum Kauf angeboten haben sollen. Diesem Hinweis gingen die Beamten nach und trafen am Buddenbergplatz auf einen 14- und einen 16-Jährigen aus Bochum.

Einer der Beschuldigten aus Bochum hatte Marihuana in der Jackentasche

Bei einer Kontrolle machten die Bochumer gegenüber den Polizisten widersprüchliche Angaben. Beim 16-Jährigen fanden sie ein Verschlusstütchen mit Marihuana in einer Jackentasche. Dieses war in einer Zigarettenschachtel versteckt.

Die Bundespolizisten beschlagnahmten die Handys der polizeibekannten Verdächtigen und informierten die Erziehungsberechtigten. Die Polizei ermittelt.

