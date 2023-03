Hauptbahnhof Bochum: Frau schläft ein und wird bestohlen

Nach dem Diebstahl erschien die bestohlene Frau bei der Wache der Bundespolizei am Hauptbahnhof Bochum.

Bochum. Während sie kurz einschlief, ist eine Frau am Hauptbahnhof Bochum bestohlen worden. Ihr Gepäck war weg. Der mutmaßliche Dieb wurde aber erwischt.

Die Bundespolizei hat einen Mann gefasst, der im Bochumer Hauptbahnhof das Gepäck einer schlafenden Frau gestohlen haben soll.

In der Nacht zu Donnerstag gegen 1.45 Uhr wurde eine 53-Jährige in der Bundespolizeiwache im Bahnhof vorstellig und gab an, dass ihre Sporttasche und ihr Rucksack von einer Sitzbank weggenommen worden seien. Sie habe gegenüber einem Schnellrestaurant gegessen und sei kurz eingeschlafen.

Die Beamten schauten sich sofort die Videoüberwachung an und stellten fest, dass sich ein Mann dem Gepäck genähert hatte, dieses durchsuchte und mitnahm.

Beschuldigter wurde in eine Ausnüchterungszelle gebracht

Vor dem Hauptbahnhof trafen die Einsatzkräfte auf den 50-Jährigen, der der Polizei bereits bekannt ist. Der Mann ohne festen Wohnsitz hatte die Gepäckstücke bei sich. Ein Atemalkoholtest ergab drei Promille. Zur Ausnüchterung wurde er ins Polizeigewahrsam gebracht.

Die Bestohlene, eine gebürtige Bochumerin, erhielt ihr Eigentum unversehrt zurück. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

