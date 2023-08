Die Bundespolizei eilte am Samstagabend, 26. August, zu einem Einsatz im Bochumer Hauptbahnhof. Ein Mann löste in einem einfahrenden Zug den Feueralarm aus, weil er Drogen genommen haben soll. (Symbolbild)

Blaulicht Hauptbahnhof Bochum: Drogenkonsum löst Feueralarm in Zug aus

Bochum. Ein 38-Jähriger soll am Samstag auf einer Zugtoilette Drogen genommen und den Feueralarm ausgelöst haben. In Bochum wartete bereits die Polizei.

Ein 38-Jähriger Mann soll am Samstagabend, 26. August, in einer Zugtoilette des RE 1 Drogen konsumiert und Brandalarm ausgelöst haben. Der Vorfall ereignete sich kurz vor Einfahrt in den Bochumer Hauptbahnhof, wie die Bundespolizei mitteilte.

Nach Angaben der Polizei kam es wie folgt zum Feueralarm: Gegen 23.35 Uhr ging beim Revier der Bundespolizei die Meldung ein, dass sich auf der Zugtoilette des RE 1 eine männliche Person befindet, die durch Rauch den Feueralarm der Bahn auslöste. Der Mann sollte zuvor mit einem nassem Toilettenpapier den Rauchmelder bedeckt haben. Der RE 1 war kurz vor der Ankunft in den Hauptbahnhof Bochum.

Hauptbahnhof Bochum: Geruch von Drogen auf Zugtoilette

Beamte der Bundespolizei begaben sich zu dem einfahrenden Regionalexpress. Dort trafen sie auf den 38-Jährigen – aus der Toilette des Zuges roch es deutlich nach Betäubungsmitteln.

Da sich der Mann nicht ausweisen konnte, wurde er zur Polizeiwache gebracht. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten Heroin.

Feueralarm im Zug: Polizei ermittelt gegen 38-Jährigen

Da der Polizeibekannte kein gültiges Ausweisdokument besaß, wird er verdächtigt, sich unerlaubt in Deutschland aufzuhalten. Die Bundespolizei leitet ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln, des unerlaubten Aufenthalts in Deutschland und des unbefugten Rauchens in Einrichtungen des öffentlichen Personenverkehrs ein. (red)

