Hauptbahnhof Bochum: Bundespolizisten verhindern Diebstahl

Zwei Jugendliche bedrängten am Hauptbahnhof Bochum Reisende beim Geldabheben an einem Automaten.

Bochum. Zur rechten Zeit am rechten Ort war eine Bundespolizei-Streife am Hauptbahnhof Bochum. Sie verhinderte einen Diebstahl an einem Geldautomaten.

Laut Bundespolizei verhinderte eine Streife am Sonntagabend einen Diebstahl auf dem Busbahnhof am Hauptbahnhof Bochum. Zwei Jugendliche bedrängten demnach Reisende an einem Geldautomaten.

Hauptbahnhof Bochum: Streife der Bundespolizei beobachtet Diebstahlversuch

Die Streife der Bundespolizei erkannte gegen 23.30 Uhr die Situation und griff ein. Nach Angaben der Bundespolizei bedrängten zu diesem Zeitpunkt zwei junge Männer in aggressiver Art- und Weise zwei Reisende an einem Geldautomaten am Busbahnhof.

Die Polizisten erkannten einen der Verdächtigen. Er war schon einmal als Dieb aufgefallen. Die Beamten hielten daher die beiden 16-Jährigen an und kontrollierten sie. Dabei stellten sie fest, dass auch die Polizei Bochum gegen den bekannten Straftäter ermittelt.

Reisende werden beim Abheben von Bargeld umzingelt

Die zuvor belästigten Reisenden aus Bochum (35, 45) gaben gegenüber den Einsatzkräften an, dass sie lediglich Bargeld abheben wollten, als sie von den Jugendlichen umzingelt und bedrängt worden seien.

Die Bundespolizisten nahmen die Beschuldigten mit zur Wache, von wo aus die Erziehungsberechtigten informiert wurden. Anschließend leiteten sie ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten Diebstahls ein.

