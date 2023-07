Hauptbahnhof Bochum: Bochumer verletzt Passanten mit Reizgas

Die Bundespolizei in Bochum schrieb eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung.

Bochum. Ein 48-Jähriger ist am Bochumer Hauptbahnhof mit Reizgas schwer verletzt worden. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fast. Er war aggressiv.

Ein 48-jähriger Bochumer hat am Bochumer Hauptbahnhof einen Passanten (47) mit Tierabwehrspray angegriffen und damit erheblich verletzt.

Wie die Bundespolizei berichtet, wurden Streifenbeamte am Dienstagabend gegen 23 Uhr auf den Vorfall am Buddenbergplatz aufmerksam. „Der Geschädigte hielt sich sofort die Hände vor die Augen und schrie vor Schmerz“, heißt es.

Der Angreifer sollte sich sofort auf den Boden knien. Das tat er aber nur widerwillig. Das Spray verstaute er in seiner rechten Hosentasche. Als die Beamten an den Mann herantraten, griff er in die Tasche. Die Beamten verhinderten aber den Zugriff auf das Spray und nahmen es ihm ab. Dann fesselten sie den Mann und brachten ihn auf die Wache.

Angreifer wurde ins Gewahrsam gebracht

Dabei verhielt er sich äußerst aggressiv und beleidigte die Polizisten. Ein Atemalkoholtest ergab 0,9 Promille. Zeitgleich versorgten weitere Bundespolizisten den Geschädigten und alarmierten einen Rettungswagen. Der 47-Jährige wies Verletzungen an der Hand sowie eine massive Reizung im Augenbereich auf. Er kam ins Krankenhaus.

Der Angreifer wurde ins Gewahrsam gebracht und angezeigt.

