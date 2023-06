Hauptbahnhof Bochum: Betrunkener geht auf Bahnpersonal los

Bochum. Wieder Randale im Bochumer Hauptbahnhof: Ein betrunkener Mann hat Sicherheitskräfte der Bahn angegriffen. Die Polizei musste einschreiten.

Ein betrunkener Mann (50) hat am Freitagnachmittag (23. Juni) im Bochumer Hauptbahnhof zwei Sicherheitskräfte (50, 52) angegriffen.

Nach Angaben der Bundespolizei war der Bochumer gegen 17.30 Uhr lautstark schreiend durch den Personentunnel gelaufen. Mit einem Zug fahren wollte er nicht. Mehrfach soll er die Sicherheitskräfte des Bahnhofs aggressiv angegangen haben. Daraufhin sollte der 50-Jährige den Bahnhof verlassen.

Bochumer wurde ins Polizeigewahrsam gebracht

Das wollte er aber nicht, so dass das Sicherheitspersonal ihn am Arm in Richtung des Ausgangs Buddenbergplatz führte. Dagegen wehrte er sich. Am Ende brachten ihn die Bahnmitarbeiter zu Boden.

Alarmierte Bundespolizisten fesselten den Aggressor und brachten ihn zur Wache. Auch hierbei wehrte er sich. Während der Durchsuchung ballte er seine Fäuste, nahm eine Kampfhaltung ein und rannte auf die Einsatzkräfte zu. Eine Bodycam zeichnete alles auf. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Mann 2,2 Promille intus hatte.

Er kam ins Polizeigewahrsam und wurde wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung angezeigt.

