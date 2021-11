Hauptbahnhof Bochum: 16-Jährige täuscht Notlage vor

Bochum. Eine 16-Jährige hat am Hauptbahnhof Bochum völlig unnötig eine Fahndung ausgelöst. Sie sei in Not, sagte sie am Telefon. Das war aber gelogen.

Eine polizeibekannte 16-Jährige hat gegenüber der Bundespolizei erneut eine Notlage vorgetäuscht und damit unnötig viel Arbeit beschert. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Laut Bundespolizei meldete sich am Montagmorgen um 5.40 Uhr ein Mädchen telefonisch bei der Wache in Dortmund und gab an, dass es sich im Hauptbahnhof Bochum in einer misslichen Lage befinden würde. Die Polizisten suchten sofort im Nahbereich nach der Unbekannten.

Während des Gesprächs gab sie mehrfach an, sich an verschiedenen Standorten aufzuhalten. Diesen Hinweisen gingen die Einsatzkräfte nach und fahndeten nach ihr.

15 Züge hatten wegen der völlig unnötigen Fahndung Verspätung

Unterdessen ermittelten Bundespolizisten gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Bochum die Identität der Jugendlichen: Die 16-Jährige war bereits im September am Dortmunder Hauptbahnhof aufgefallen: Auch damals hatte sie zusammen mit einer 14-jährigen Bochumerin eine Notlage vorgetäuscht und die Beamten beschimpft.

Die neuerliche Fahndung hatte Auswirkungen auf den Bochumer Bahnbetrieb. 15 Züge hatten Verspätungen und beeinträchtigten den morgendlichen Berufsverkehr.

Auf die 16-Jährige können auch Schadenersatzforderungen der Bahn zukommen.

