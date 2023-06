Hauptbahnhof Bochum: 15-Jähriger mit Pfefferspray attackiert

Bochum. Offenbar mit Pfefferspray wurde ein 15-jähriger Jugendlicher am Bochumer Hauptbahnhof angegriffen. Die Polizei ruft Zeugen auf, sich zu melden.

Vermutlich mit Pfefferspray sollen drei Unbekannte am Dienstag (13.6.) einen 15-jährigen Schüler im Bereich des Bochumer Hauptbahnhofs attackiert haben. Wie die Bundespolizei mitteilt, soll es zu diesem Vorfall nach einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein.

Gegen 10.10 Uhr informierte eine Zeugin die Bundespolizei am Hauptbahnhof Bochum über einen mutmaßlichen Einsatz von Pfefferspray. Auf dem Weg zum Personentunnel machten ebenfalls mehrere Reisende die Beamten darauf aufmerksam.

Opfer musste von Sanitätern versorgt werden

Vor Ort trafen die Beamten einen 15-jährigen Geschädigten, sowie zwei Zeugen an. Der Jugendliche klagte über Beschwerden im Gesicht und hielt sich vor Schmerz das rechte Auge zu. Die Polizisten forderten einen Rettungswagen an. Die Zeugen gaben an, dass die Tatverdächtigen in Richtung des Buddenbergplatzes geflüchtet seien.

Die Bundespolizisten ermittelten, dass sich Jugendliche mit seinen Begleitern (15, 16) aufgrund eines Schulausfluges im Bahnhof aufgehalten und sie dort auf ihre Schulkameraden gewartet hätten. Dabei sei es zu einer verbalen Streitigkeit mit drei Unbekannten gekommen, von denen der 15-Jährige dann körperlich angegriffen worden sei. Diese sollen ihn gestoßen und getreten haben. Einer der Unbekannten soll dann ein Pfefferspray aus seiner Tasche gezogen und dem Deutschen ins Gesicht gesprüht haben. Anschließend seien die Angreifer geflüchtet.

Zeugen können sich an Service-Nummer wenden

Die Einsatzkräfte brachten den Geschädigten und die Zeugen zur Bundespolizeiwache. Die Rettungssanitäter versorgten den Jungen und brachten ihn dann in ein Krankenhaus. Eine Videoauswertung wurde durchgeführt. Anschließend leiteten die Bundespolizisten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Unbekannt ein.

Die Bundespolizei bittet nun um Mithilfe. Wer kann Angaben zu den drei Tatverdächtigen machen, die sich am 13. Juni zwischen 9.45 Uhr und 10.05 Uhr im Bochumer Hauptbahnhof aufgehalten haben? Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Service-Nummer 0800/ 6888 000 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

