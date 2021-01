Hattinger "Reisewarnung": Das sagt die Stadt Bochum dazu

Bochum Hattingen rät Touristen wegen Corona dringend von Besuchen ab. So reagiert die Stadt Bochum auf den Vorstoß aus der Nachbarkommune.

Außergewöhnliche Zeiten bringen außergewöhnliche Reaktionen hervor. So auch in Bochums Nachbarstadt Hattingen. Dort wird jetzt dringend von Besuchen abgeraten.

Die Corona-Pandemie mit Lockdown und stark eingeschränkten Freizeitmöglichkeiten sorgt offenbar im Hattinger Hügelland für einen erhöhten Andrang von Tagestouristen und Ausflüglern, die es in die Natur zieht. „So gerne wir sonst Besucherinnen und Besucher in Hattingen willkommen heißen, müssen wir jetzt zum Schutze aller an die Menschen appellieren, nicht die beliebten Wandergebiete in Hattingen aufzusuchen, sondern Zuhause zu bleiben und den Ausflug auf einen geeigneteren Zeitpunkt zu verschieben“, erklärt die Erste Beigeordnete der Stadt Hattingen, Christine Freynik.

+++ Sie wollen keine Informationen rund um Bochum verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter für Bochum abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Überfüllte Wanderparkplätze und zugeparkte Straßenränder in Zeiten der Corona-Pandemie möchte man in Hattingen nämlich vermeiden. Zu diesem Zweck überprüfe das Ordnungsamt auch an den Wochenenden den ruhenden Verkehr. Außerdem weist die Stadt Hattingen darauf hin, dass auch bei Ausflügen in die Natur die aktuellen Kontaktbeschränkungen gelten und der Mindestabstand einzuhalten ist.

+++ Hier finden Sie unsere interaktive NRW-Karte mit allen aktuellen

Corona-Fallzahlen +++

So, wie es überall gilt. Auch bei uns in Bochum. Im Rathaus zeigt man sich etwas überrascht über den Vorstoß aus der Nachbarstadt. Hier wird die aktuelle Situation entspannter gesehen. "Uns sind keine Touristenströme nach Bochum bekannt, obwohl es hier ja auch beliebte Ausflugsziele gibt", sagt Stadtsprecher Thomas Sprenger.

+++ Aktuelle Fallzahlen aus Bochum, neue Verordnungen, neue Erkenntnisse der Impfstoff-Forschung: Das Corona-Update hält Sie auf dem Laufenden. Hier kostenlos für den Newsletter anmelden! +++

Von daher sehe man derzeit keinen Anlass, "einen proaktiven Appell ins Land zu schicken", auch Bochum derzeit bitte zu meiden. "Das heißt aber nicht, dass wir das perspektivisch ausschließen", stellt Sprenger klar. "Wir haben die Entwicklung natürlich im Blick und beobachten."

Weitere Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier.