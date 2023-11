Bochum. Wie zufrieden sind Bochumer mit dem Bürgeramt? Dieser Frage widmet sich eine neue Studie. Wie Bochum im deutschlandweiten Vergleich abschneidet.

In Bochum sind die Menschen sehr zufrieden mit dem Angebot der Bürgerämter. Das zeigt eine aktuelle Studie des Verbraucherschutzvereins Berlin/Brandenburg (VSVBB).

Der gemeinnützige Verein hat zum fünften Mal die Online-Bewertungen über Behörden in den 40 größten Städten in Deutschland verglichen.

Bürgerämter in Bochum landen auf Platz 2 von 40

Von fünf möglichen Sternen vergaben Bürgerinnen und Bürger in Bochum 4,06 Sterne für die Bürgerämter. Damit landet Bochum im deutschlandweiten Ranking auf dem zweiten Platz, direkt hinter Bielefeld mit 4,11 Sternen. Zum Vergleich: Duisburg hat mit 2,84 Sternen sehr schlecht abgeschnitten und belegt den vorletzten Platz.

Andreas Mruck, Leiter des Amtes für Bürgerservice in Bochum, sagt: „Das macht uns natürlich unheimlich stolz und ich freue mich darüber, dass die gute Arbeit unserer Kolleginnen und Kollegen jetzt auch so gewürdigt wird. Das ist für uns Ansporn und Motivation.“

Online-Services der Bürgerämter in Bochum kommen sehr gut an

Um herauszufinden, wo es die beliebtesten Behörden gibt, hat der VSVBB sämtliche Behörden in den 40 größten deutschen Städten ermittelt, bei denen Ausweis- und Meldeangelegenheiten erledigt werden können. Anschließend wurden die Online-Bewertungen auf Google ausgewertet.

In Bochum sind über 850 Rezensionen in die Untersuchung eingeflossen. Insgesamt wurden knapp 53.000 Bewertungen von 354 Behörden analysiert. „Unsere Analyse zeigt, dass die Bürgerinnen und Bürger in Deutschlands größten Städten mit der Behördenarbeit vor Ort durchschnittlich immer zufriedener sind. So werden die Bürgerämter in 31 von 40 analysierten Städten positiver wahrgenommen als noch vor einem halben Jahr“, so der VSVBB.

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum