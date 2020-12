Hartz IV statt Rammstein - die Krise eines Bühnenarbeiters

Bochum Er war mit AC/CD und Rammstein unterwegs. Dann kam Corona - und ein Bochumer Bühnenarbeiter rutschte in Hartz IV ab. Hier ist seine Geschichte.

AC/DC, Rammstein, Peter Maffay, die Rolling Stones: Lang und prominent ist die Liste der Bands und Künstler, mit denen Eike Schmidt auf Tour war. Als "Rigger" baut er die haushohen Gerüste auf, an denen die Scheinwerfer und Lautsprecher hängen. Corona bedeutet für den 45-Jährigen den Totalabsturz, bildlich gesprochen von hoch oben nach ganz unten. So schwer es ihm fällt: Er will davon öffentlich erzählen. "Denn so wie mir geht's Zigtausenden in der Branche."

"Da will ich hin!": Das wusste der gelernte Forstwirt, als er sich als Bühnenhelfer ("Stagehand") erstmals ein paar Mark hinzuverdiente. Das ist 25 Jahre her. Seither arbeitet Eike Schmidt im Showgeschäft, allerdings dort, wo von früh bis spät malocht wird. Wo der Starrummel ganz weit weg ist. Wo die harte Backstage-Arbeit verrichtet wird, die das Kultur- und Veranstaltungsgeschäft erst möglich macht.

Traumjob brachte gutes Geld

Eike Schmidt hat sich im wahrsten Sinne hochgearbeitet. Als "Rigger" trägt er nicht nur Gerüste, sondern auch Verantwortung für die Sicherheit der Künstler, Crew und Besucher. "Ein Traumjob, noch immer. Tolle Typen, prima Team, man ist europaweit unterwegs", schwärmt der Bochumer. Auch, weil er Zeit seines Lebens als Freiberufler unterwegs war, auf eigene Kasse. "Gutes Geld" habe er verdient. Die Branche braucht Kerls wie ihn, die anpacken können, die zuverlässig sind.

Es folgt ein Satz, der in diesem Jahr zum traurigen Reporter-Repertoire gehört: Und dann kam Corona. Es war im März. Eike Schmidt hatte sich gerade wieder berappelt, nachdem er im Sommer 2019 beim Parookaville-Festival einen Arbeitsunfall erlitten hatte. "Von jetzt auf gleich waren sämtliche Tourneen abgesagt, alle Aufträge weg." Das gute Geld auch. Schmidt ist Soloselbstständiger. Anders als Kollegen im Angestelltenverhältnis konnte er nicht in Kurzarbeit gehen.

Überleben mit Hartz IV

Anfangs habe er sich mit den 9000 Euro Soforthilfe (bei der 2021 mangels Betriebsausgaben massive Rückzahlungen drohen) und dem Prinzip Hoffnung über Wasser gehalten. "Wird schon nicht so schlimm, dachte ich." Es wurde schlimm. Denn die Ausgaben drücken Monat für Monat. Schmidt hat vier Kinder, lebt in Scheidung, zahlt Unterhalt. "Da war schnell Ebbe."

Seit Juli bezieht Schmidt Hartz IV. 400 Euro im Monat bleiben ihm mit seiner 14-jährigen Tochter, die bei ihm in Linden wohnt, zum Leben. Für ihn, aber auch für alle anderen darbenden Kollegen formuliert er drei Forderungen:

Staat soll pünktlich zahlen

1. Der Staat muss versprochene Gelder zeitnah auszahlen. Manche, auch er, warten bis heute auf die "November-Hilfen". "Das schnürt uns die Luft endgültig ab."

2. Die Politik muss beim Lockdown endlich ernst machen. "Fahrt das Land für zwei, drei Monate komplett runter, mit allem! Die Bundeswehr könnte Lebensmittel liefern. Das ist furchtbar, aber die einzige Chance, die Pandemie zu stoppen."

3. Die Veranstaltungsbranche benötigt Perspektiven. Gerade die vielen nicht sichtbaren Mitarbeiter, es sind mehr als eine Million, brauchen eine begründete Zuversicht, wann es wieder losgeht. "Schaut auf uns! Wir sind mehr als nur ein Kollateralschaden der Krise."

Wenig Zuversicht zum Fest

Zum Weihnachtsfest ist es mit dem Mut und der Zuversicht allerdings nicht weit her. Das Musikmagazin Rolling Stone habe kürzlich gemutmaßt, wann sich das Live-Geschäft wieder normalisieren könnte, erzählt Eike Schmidt. "2021 ist da fast schon abgehakt. Der Fokus liegt auf 2022."

Immerhin: Rammstein hat angekündigt, im nächsten Jahr wieder auf Tour zu gehen. Eike Schmidt stünde als Rigger nur allzu gern bereit.

