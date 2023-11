Harry-Potter-Marathon in Bochum: Das müssen Filmfans wissen

Harry Potter ohne Ende: Das Union-Kino in Bochum zeigt alle acht Filme am Stück. Hier eine Szene aus „Harry Potter und der Feuerkelch“ mit (von links) Rupert Grint, Daniel Radcliffe und Emma Watson.

Bochum. Das Union-Kino in Bochum zeigt alle acht Harry-Potter-Filme am Stück – in über 20 Stunden! Infos zu den Tickets, Preisen, Pausen und Verpflegung.

Auf die epische Spiellänge von etwa 20 Stunden bringt es die komplette Filmreihe rund um Harry Potter, den wohl berühmtesten Zauberschüler der Geschichte. Wer alle acht Kinoabenteuer am Stück sehen möchte, hat dazu am Samstag, 9. Dezember, im Union-Kino (Kortumstraße 16) in Bochum die seltene Gelegenheit. Einige Ausdauer und eine Menge Zeit sollte man dafür aber mitbringen: Der Potter-Marathon beginnt am Vormittag – und endet erst gegen 8.30 Uhr am nächsten Morgen.

Harry-Potter-Reihe in Bochum im deutschen und englischen Ton

Zwei Säle werden für den großen Potter-Spaß freigeräumt: Im Saal 2 startet um 11 Uhr die englische Originalversion, eine Viertelstunde später läuft im größeren Saal 7 der erste Film mit deutschem Ton an. Vom „Stein der Weisen“ bis zu den „Heiligtümern des Todes“ ist es ab dann ein wahrer Ritt.

Erstaunlich daran: Der letzte Teil ist mittlerweile zwölf Jahre alt, doch der Kult um Harry, Hermine & Co. scheint ungebrochen. „Das liegt vor allem an den Nachfolgefilmen ‚Phantastische Tierwesen‘, die bei Jüngeren sehr beliebt sind“, weiß Theaterleiterin Kerstin Schneider. „Einige von ihnen werden die älteren Potter-Filme vielleicht noch gar nicht gesehen haben und freuen sich jetzt darauf sie kennenzulernen.“

Schon zweimal tobte Harry in voller Länge durchs Union in Bochum

Schon zweimal ließ das Union den Zauberer in voller Länge durchs Kino toben: Im Sommer 2011 lief der erste Marathon, kurz vor der Corona-Pandemie der zweite. „Das ist immer ein tolles Event“, sagt Schneider. „Manche kommen mit Kissen, Decken und Jogginghosen, andere verkleidet mit Zauberhüten. Einige Besucher reisen dafür aus dem ganzen Ruhrgebiet an.“

Das Union Kino im Bermudadreieck in Bochum bietet bereits den dritten Harry-Potter-Marathon an. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Dabei ist das Programm genau getaktet: Nach jedem Film gibt es eine kurze Unterbrechung von etwa zehn Minuten. Eine längere Pause von einer Stunde ist um etwa 19 Uhr nach Teil 4 („Harry Potter und der Feuerkelch“) geplant, damit die Fans im umliegenden Bermudadreieck etwas essen können, bevor die Nacht anbricht. Im Eintrittspreis enthalten ist eine Kaffee- und Tee-Flatrate, die den Zuschauern die ganze Zeit zur Verfügung steht.

Demnächst: alle „Herr-der-Ringe“-Teile in einer Nacht

Und am nächsten Morgen? „Da kam schon mancher aus dem Kino und bekam einen leichten Schreck, weil es draußen längst hell war“, erzählt Kerstin Schneider. Dann ist die Zeit wohl reif für ein zauberhaftes Frühstück. Mit langen Filmnächten wie diesen macht das Union-Kino übrigens gute Erfahrungen: Alle fünf Teile von „Die Tribute von Panem“ laufen am Samstag, 18. November, von 14 Uhr bis etwa 2.30 Uhr in der Früh. Voraussichtlich im Januar folgt ein Schwergewicht: die „Herr-der-Ringe“-Saga in der Langfassung.

Die Karten für den Harry-Potter-Marathon kosten 48 Euro. Aus organisatorischen Gründen ist es nicht möglich, die Filme einzeln zu buchen. Infos: kino-bochum.de

