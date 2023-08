Harpener Dorffest führt zu Umleitungen bei Bochumer Bussen

Bochum-Harpen. Das diesjährige Dorffest hat Folgen für den Busverkehr in Bochum-Harpen. Einige Haltestellen fallen aus, Linien müssen umgeleitet werden.

Das diesjährige Harpener Dorffest (18. bis 21. August) sowie die damit verbundenen Auf- und Abbauarbeiten haben auch Einfluss auf den Busverkehr der Bogestra. Rund um die St. Vinzentius Kirche warten rund 30 Fahr-, Spiel-, und Essensstände, ein Mix aus Kirmes und Dorffest.

Von Dienstag, 15. August, bis Donnerstag, 24. August, ergeben sich Umleitungen bei den Linien 336 und 339 sowie den Einsatzwagen.

Ersatzhaltestellen werden eingerichtet

Es kommt zu Haltestellenausfällen. Bei der Linie 336 kann in beiden Richtungen die Haltestelle Brücke Ruhrpark nicht angefahren werden, in Richtung Lütgendortmund muss außerdem der Haltepunkt Freyaweg (Ersatzhaltestelle) entfallen. In Richtung Bochum Hauptbahnhof wird zudem die Haltestelle Alte Werner Straße auf den Harpener Hellweg, Höhe Haus-Nr. 187, verlegt.

Bei der Linie 339 entfallen in Richtung Ruhrpark die Haltestelle Brücke Ruhrpark sowie der Haltepunkt Freyaweg (Ersatzhaltestelle). Die Haltestelle Alte Werner Straße wird zur gleichnamigen Original-Haltestelle der Gegenrichtung (zur Ruhr-Universität) verlegt.

