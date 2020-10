Hardrock liegt dem Bochumer Ramses Rockwell im Blut

Wo einst der Pott kochte, da hat Ramses „13.“ Rockwell die ideale Kulisse für sein erstes Video gefunden: Direkt vor der gigantischen Henrichshütte ist der Clip entstanden, der bei Youtube angeklickt werden kann und einige Lust machen soll auf Ramses erstes Soloalbum. Coole Schlitten, heiße Mädels und der Teufel höchstpersönlich mischen in dem Clip munter mit. Und mittendrin: Ramses mit schwarzer E-Gitarre. „He sold his Soul for Rock’n’Roll“, sagt der Sprecher. In der Tat: Hier hat einer seine Seele an den Rock verkauft.

„Guitar Gangster“ heißt die rein instrumentale Platte, nach über zehnjähriger Vorbereitungszeit ist sie vor wenigen Wochen als digitaler Download erschienen – und die Fachpresse ist hellauf begeistert. So bezeichnet etwa das „Rock Hard Magazine“, eine Bibel für Fans, das ausgeklügelte Gitarrenspiel des Bochumer Musikers mit dem Schaffen der amerikanischen Rock-Legende Steve Vai, der als Übervater in der Szene gilt. „Für mich ist das wie ein Ritterschlag“, freut sich Ramses, der viel Arbeit und Herzblut in das Album steckte und sich bei der Produktion über namhafte Unterstützung freuen konnte. So war Drummer Thomas Lang mit an Bord, der schon für Tina Turner und Robbie Williams trommelte.

„Guitar Gangster“ vorerst nur als Download erhältlich Das Soloalbum „Guitar Gangster“ von Ramses 13. Rockwell ist nur digital u.a. über iTunes, Amazon und Spotify erhältlich. Es umfasst sieben Stücke voller Leidenschaft und Spielfreude. Ob es dereinst auch auf CD oder Vinyl erscheinen wird, ist noch offen. „Vinyl wäre natürlich super“, schwärmt Ramses. Alle Informationen und auch das neue Video vor der Henrichshütte gibt es unter www.ramses13.com

Ramses, der dreizehnte Pharao

Ramses „13.“ Rockwell ist natürlich ein Künstlername. In Wahrheit heißt der 50-jährige Musiker Ramses Razmjoo, die „13“ ist ein Seitenhieb auf seine Schulzeit: „Damals fragte mich jeder, der wievielte altägyptische Pharao ich eigentlich bin“, erinnert er sich schmunzelnd. „Überliefert sind elf. Da schien mir der Dreizehnte irgendwann passend.“

Als Sohn eines iranischen Flamenco-Gitarristen und einer Schweizerin verbrachte Ramses die erste Lebensjahre in London, ehe seine Familie ausgerechnet nach Bochum zog. Hier trat sein Vater eine Stelle als Bio-Physiker an der Ruhr-Uni an. Ramses, der sich nie als Iraner fühlte und nur wenige Brocken Farsi spricht, besuchte die Albert-Einstein-Schule.

Schon früh begann er sich für Musik und insbesondere fürs Gitarrenspiel zu interessieren: „Erst über meinen Vater, später in der Musikschule habe ich das gelernt“, sagt er. „Das meiste habe ich mir aber eigentlich selber beigebracht.“ AC/DC und Van Halen hießen seine Helden, auch Jimi Hendrix und Jeff Beck hatten großen Einfluss auf sein Schaffen.

Erste Erfolge bei Konzerten in der Zeche

Und so zog es Ramses früh auf die Bühne. Direkt seine erste Hardrock-Band „Call of the Wild“ brachte es schon zu Auftritten in der Zeche. „Wir waren blutjung damals, vielleicht 15 Jahre alt“, erzählt er. Streitereien innerhalb der Band sorgten für ein frühes Aus. Weitaus weiter brachte es die Gothic-Metal-Band „Near Dark“, mit der Ramses um die Jahrtausendwende auch größere Bühnen eroberte. Auch bei „Secret Discovery“ war der Gitarrist eine Weile beteiligt.

Im Vorprogramm von The Cure und Rammstein

Als „Opener“ (also als Anheizer) war Ramses schon vor Auftritten etwa von The Cure, Rammstein und Green Day meist bei Festivals am Start. Besonders gern erinnert er sich an das Jahr 2002, als Limp Bizkit einen neuen Gitarristen suchte und dafür einen Wettbewerb in Los Angeles auslobte. Als Nummer 16 von 300 handverlesenen Kandidaten durfte Ramses vorspielen, am Ende engagiert wurde aber ein anderer. „Das war eine abgekartete Sache, aber für mich trotzdem eine tolle Erfahrung“, meint er. „Sogar der Musiksender VIVA hat mich damals für eine mehrteilige Show begleitet. Geiler wäre es natürlich gewesen, ich hätte den Job bekommen.“

So steht Ramses heute ohne Band dar. Auch sein Soloalbum ist rein instrumental. „Es ist unglaublich schwierig, einen guten Sänger zu finden“, meint er. Eine Zukunft als Tourgitarrist bei anderen Künstlern kann er sich aber gut vorstellen, daheim im Wiesental besitzt er zudem ein eigenes kleines Studio – und die erste Platte ist eine echte Wucht. Keep on rockin’, Ramses!