Hardeck zahlt seinen 1000 Mitarbeitern eine Sonderprämie

Bochum. Möbelhändler Hardeck aus Bochum verzeichnet trotz Corona ein Auftrags-Plus. Die mehr als 1000 Beschäftigten erhalten eine Sonderprämie.

Das Möbelhaus Hardeck bezahlt seinen mehr als 1000 Mitarbeitern eine steuerfreie Corona-Sonderprämie in Höhe von 500 Euro. Das Geld werde, so das Unternehmen, noch in diesem Jahr ausgezahlt.

In einer Videobotschaft hatten sich Karl-Ernst Hardeck und sein Sohn Dirk an die Belegschaft gewendet. „Viele von Ihnen haben dieses Jahr Außergewöhnliches geleistet“, heißt es darin. Während im vergangenen Jahr mehr als 200.000 Euro in der Vorweihnachtszeit an gemeinnützige Organisationen gespendet wurden, hätten in diesem Jahr „vor allem die Mitarbeiter im Mittelpunkt der Aktivitäten“ gestanden. „Wir freuen uns weiterhin auf eine ganz, ganz tolle Zusammenarbeit“, so Dirk Hardeck in der Videobotschaft.

Alle Häuser mehr als vier Wochen geschlossen

Das Unternehmen sei von den Corona-bedingten Schließungen im März und April massiv betroffen gewesen. Alle vier Einrichtungshäuser in Bochum, Bramsche, Hilden und Senden waren für mehr als vier Wochen geschlossen. „Zu der Zeit sind wir alle von dem Schlimmsten ausgegangen, trotz unseres Onlineshops“, erinnert sich Karl-Ernst Hardeck.

Als langfristig handelndes Familienunternehmer habe sich Hardeck aber entschieden, auch „in der tiefsten Krise“ alle Arbeitsplätze zu erhalten und durch die Expansion nach Hamburg sogar weitere Arbeitsplätze zu schaffen. Und. Die Corona-Krise hat da Möbelhaus offenbar bislang gut bewältigt. „Wir, Sie alle, haben es gemeinsam geschafft: In den ersten zehn Monaten haben wir mehr Auftragseingang als im letzten Jahr verzeichnen können – trotz des Corona-bedingten Shutdowns“, so die Karl-Ernst und Dirk Hardeck in ihrer Botschaft an die Belegschaft.

