Handy-Verkaufsgeschäft in Bochum endet als Raub

Bochum Über das Internet hatte sich ein Handy-Verkäufer in Bochum mit einem angeblichen Käufer verabredet. Am Treffpunkt wurde er ausgeraubt.

Ein 36-jähriger Mann wollte auf offener Straße in Bochum zwei Handys verkaufen. Dabei wurde er überfallen.

Wie die Polizei berichtet, hatte sich der Duisburger über das Internet mit einem Unbekannten verabredet, um diesem zwei Smartphones zu verkaufen. Während der Übergabe am Freitag (12.) gegen 16.30 Uhr am vereinbarten Treffpunkt in Höhe der Alten Wittener Straße 43 in Laer entriss der vermeintliche Käufer dem 36-Jährigen die Smartphones und flüchtete in Richtung der dortigen Parkanlage.

So wird der Täter von der Polizei Bochum beschrieben

So wird der Täter laut Zeugen beschrieben: 20 bis 30 Jahre alt, 1,90 Meter groß, schlank, dunkelhäutig, glattrasiert, runde Brille mit schwarzem Gestänge, dunkelblaue Daunenjacke mit Calvin-Klein-Symbol, Mütze und Kapuze über den Kopf gezogen, dunkle Jogginghose, weiße Sportschuhe, akzentfreies Deutsch.

Das Kriminalkommissariat bittet unter den Rufnummern 0234 909-8205 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum