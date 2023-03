An dieser Tankstelle am Zeppelindamm in Bochum-Wattenscheid wurden die Tatverdächtigen und das Handy, das der Musikerin gehören soll, entdeckt.

Polizei Handy in Berlin gestohlen: Ortungs-App entdeckt es in Bochum

Bochum. Mithilfe einer Ortungs-App hat eine Musikerin aus Berlin ihr bei Aldi gestohlenes Handy in Wattenscheid entdeckt. Die Polizei griff ein.

Dass Malin M. aus Berlin ihr Handy überhaupt jemals wiedersehen würde, daran hatte die Musikerin (25) nicht geglaubt, nachdem es ihr am Mittwoch bei einem Einkauf in Charlottenburg gestohlen wurde. Doch eine Ortungs-App machte das Unmögliche möglich.

Musikerin Malin M. aus Berlin. Foto: Malin M

„Ich hatte bei Aldi an der Kasse das Smartphone kurz beiseite gelegt, da war es schon weg und ausgeschaltet“, sagt Malin. Zu Hause erinnert sie sich an die Ortungs-App auf dem Smartphone und wagt den Versuch. „Gut, dass das geklappt hat. Schlecht, dass mein Smartphone schon auf der A 2 unterwegs war.“

Polizei Bochum kontrolliert das Auto an Shell-Tankstelle in Wattenscheid

Die 25-Jährige verfolgt indes die Route, die an diesem Abend – wie sie erzählt – auf einem Rastplatz in Porta Westfalica endet. Sie alarmiert die Polizei, die ihr aber nicht helfen kann. „Es ging dann weiter Richtung Nordrhein-Westfalen: nach Recklinghausen, Castrop-Rauxel.“ Schließlich der nächtliche Stopp an der Shell-Tankstelle am Zeppelindamm in Wattenscheid. Wieder versucht die Musikerin ihr Glück bei der Polizei, dieses Mal mit Erfolg.

Am Donnerstag um 8.05 Uhr kontrollieren die Beamten einen geparkten Wagen und drei Insassen an der Tankstelle. Dabei stellen sie ein iPhone, das der Musikerin gehören soll, sicher. Die Männer (27, 27, 28) – Georgier ohne festen Wohnsitz in Deutschland – müssen mit einem Verfahren wegen Diebstahls rechnen.

