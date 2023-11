Handfester Streit im Bochumer Supermarkt: Foto-Fahndung

Bochum. Nach einem Streit in einem Bochumer Supermarkt sucht die Kripo nach einem unbekannten Mann. Er soll einen anderen Kunden geschlagen haben.

Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera sucht die Bochumer Polizei einen Mann, der im Streit einen Supermarkt-Kunden geschlagen haben soll.

Mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen

Dieser Mann in einem VfL-Bochum-Trikot wird gesucht. Foto: Polizei Bochum

Die Körperverletzung ereignete sich den Angaben zufolge am Samstag, 16. September, gegen 17 Uhr im Supermarkt an der Zechenstraße in Bochum-Hamme ereignet. Ein 27-jähriger Bochumer geriet während seines Einkaufs mit einem unbekannten Mann in Streit. Im Kassenbereich schlug der Gesuchte dem Bochumer mit der flachen Hand ins Gesicht und flüchtete.

Das Regionalkommissariat (KK 31) bittet unter 0234 909 8105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Hinweise.

